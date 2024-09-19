«Он говорит: «А как я брошу своих ребят?»: мать актера Георгия Тесля-Герасимова рассказала о его решении остаться на передовой

Мать актера Георгия Тесля-Герасимова рассказала, как ему служится. Звезда фильма «След» ушел на СВО еще в апреле 2022 года. Сначала — как военный корреспондент, потом — как доброволец, но хочет остаться и после окончания контракта. «Он даже начал писать стихи, — делится Татьяна Ивановна. — А мне главное, что жив и здоров!»
Яркая брутальная внешность и прирожденный талант. Казалось бы, вот он, настоящий русский мужчина, которого так не хватает отечественному кинематографу. Однако Георгий выбрал СВО.
Отъезд получился горьким. Мама плакала, отец молчал. Сестра сказала: «Делай то, что тебе велит душа». Но душа велела защищать землю предков.
«Какие новости? Он все там же. Вот уж третий год, — говорит Татьяна Ивановна. — Недавно приезжал в отпуск; ему дали две недели. Как встречали? Со слезами на глазах. Как родители бойца! А потом так же и проводили. Ничего. Пошел опять. Сказал, что по-другому не может».
«Как, говорит, я их брошу? — делится женщина. — Все ребята как свои, как одна семья. Как я их оставлю?»
По словам Татьяны Ивановны, за эти несколько лет на фронте ее сын начал писать стихи и даже прочел им. Но она была так рада его видеть, что ничего не помнит.
«Читал. Читал... — с гордостью рассказывает она. — Поэтом стал. Только мать ничего не слышала и не соображала. Лишь бы был рядом!»
«Говорил, что у него что-то намечается. Мол, мама, я все потом расскажу, — вспоминает наша собеседница. — А когда будет это «потом»? Когда оно будет!»
Что теперь? Все как и раньше: жизнь от весточки до весточки, от SMS до SMS.
«Георгий шлет их утром, — вспоминает женщина, — а там всего два слова: «Все хорошо». Но нам больше и не надо! Жив-здоров, да и ладно!»
А вообще, тяжко, признается мать актера. Бессилие. Тем более что они и сами в приграничье. Хорошо, дом кирпичный — это хоть какая-то защита.
«Скажи, сколько у нас до границы?» — спрашивает она у кого-то рядом.
«Сейчас прикинем, — отвечает мужской голос. — 22 и там еще восемь... Ну километров 30, если до Луганской области!»
«Тридцать километров! — повторяет Татьяна Ивановна. — Взрывов — нет, не слышно. Однако слышно самолеты. Куда они летят, не знаю, но по сто раз на дню! И с гулом... А как страшно по ночам! Мы же на самом краю и боимся, как бы к нам чего не прилетело. Ложишься спать и думаешь: а вдруг тебя сейчас этими коптерами?»
«А какой пожар был, видела?» — подхватывает мужчина.
«И пожары... — продолжает мать актера. — Все кругом горит! Кто поджигает? Зачем поджигает? Человек ко всему привыкает, и все равно страшно».
«Поэтому ну что сказать? Ждем, надеемся. Надеемся уже три года. Но до чего все это дойдет, неизвестно. Сожгут всю землю — и весь разговор. Живем надеждами, тешим себя сами. Хочется, чтобы это скорее закончилось и все ребята вернулись домой!»
Георгию Тесля-Герасимову 47 лет. Он окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств и Театральное училище имени Б.В. Щукина. Сыграл Василия Сталина в фильме «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и майора полиции Константина Лисицына в сериале «След».
«Страшно ли уезжать на СВО? Конечно, страшно, — говорил он в одном из интервью. — Мне волнительно, боязно. Но я все-таки мужчина!»