«Он говорит: «А как я брошу своих ребят?»: мать актера Георгия Тесля-Герасимова рассказала о его решении остаться на передовой

По словам Татьяны Ивановны, за эти несколько лет на фронте ее сын начал писать стихи и даже прочел им. Но она была так рада его видеть, что ничего не помнит.





«Читал. Читал... — с гордостью рассказывает она. — Поэтом стал. Только мать ничего не слышала и не соображала. Лишь бы был рядом!»





«Говорил, что у него что-то намечается. Мол, мама, я все потом расскажу, — вспоминает наша собеседница. — А когда будет это «потом»? Когда оно будет!»





Что теперь? Все как и раньше: жизнь от весточки до весточки, от SMS до SMS.





«Георгий шлет их утром, — вспоминает женщина, — а там всего два слова: «Все хорошо». Но нам больше и не надо! Жив-здоров, да и ладно!»





А вообще, тяжко, признается мать актера. Бессилие. Тем более что они и сами в приграничье. Хорошо, дом кирпичный — это хоть какая-то защита.





«Скажи, сколько у нас до границы?» — спрашивает она у кого-то рядом.





«Сейчас прикинем, — отвечает мужской голос. — 22 и там еще восемь... Ну километров 30, если до Луганской области!»





«Тридцать километров! — повторяет Татьяна Ивановна. — Взрывов — нет, не слышно. Однако слышно самолеты. Куда они летят, не знаю, но по сто раз на дню! И с гулом... А как страшно по ночам! Мы же на самом краю и боимся, как бы к нам чего не прилетело. Ложишься спать и думаешь: а вдруг тебя сейчас этими коптерами?»





«А какой пожар был, видела?» — подхватывает мужчина.





«И пожары... — продолжает мать актера. — Все кругом горит! Кто поджигает? Зачем поджигает? Человек ко всему привыкает, и все равно страшно».