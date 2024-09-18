«Ну я что, дурачок, что ли?»: российские артисты ответили на вопрос, чувствуют ли они себя счастливыми

— Я ощущаю себя счастливым, когда смотрю на свою дочку. Ей семь лет. Маленькая — не маленькая, а уже размышляет, чувствует. Интересная. Вот она пришла, моя радость! Какой же у тебя тяжелый рюкзак! (девочке).

А в остальном... Ну о чем может идти речь, когда война? Какое тут веселье, какое чувство счастья? От чего, когда нас окружает трагедия. Когда гибнут люди.

Наверное, лучше всех об этом написал Александр Пушкин: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». И хотя у Александра Сергеевича не было ни того, ни другого, он понимал, как это ценно. Когда тишина в сердце. Когда можно созерцать окружающий мир. Когда можно радоваться простым вещам!

... но это бывает очень и очень редко. Слишком много суеты!





Евгения Кривцова, стилист, фэшн-блогер, ведущая: