«Ну я что, дурачок, что ли?»: российские артисты ответили на вопрос, чувствуют ли они себя счастливыми

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, сколько россиян чувствуют себя счастливыми, и выяснилось, что этот индекс составляет всего 60 пунктов. Похожее значение (59 пунктов) в последний раз было лишь 10 лет назад. А чувствуют ли себя счастливыми наши артисты и блогеры? И что они вкладывают в это понятие?
Лолита Милявская, певица, актриса:
— Это гормональное явление. Просто человек не всегда может определить понятие «счастье». Когда я просыпаюсь утром и вижу по номерам телефонов моих близких, что все живы, — все остальное кажется недостойным потери улыбки.
Борис Галкин, заслуженный артист РФ:
— Я ощущаю себя счастливым, когда смотрю на свою дочку. Ей семь лет. Маленькая — не маленькая, а уже размышляет, чувствует. Интересная. Вот она пришла, моя радость! Какой же у тебя тяжелый рюкзак! (девочке).
А в остальном... Ну о чем может идти речь, когда война? Какое тут веселье, какое чувство счастья? От чего, когда нас окружает трагедия. Когда гибнут люди.
Наверное, лучше всех об этом написал Александр Пушкин: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». И хотя у Александра Сергеевича не было ни того, ни другого, он понимал, как это ценно. Когда тишина в сердце. Когда можно созерцать окружающий мир. Когда можно радоваться простым вещам!
... но это бывает очень и очень редко. Слишком много суеты!
Евгения Кривцова, стилист, фэшн-блогер, ведущая:
— Сегодня гуляла весь день по Москве и не могла поверить своему счастью: на улице самое настоящее лето! На самом деле все зависит от людей, от их фокуса внимания и того, куда они настраивают свой взгляд! Я ежедневно кайфую и ловлю особый вайб от своих дел, и мое настроение просто поднимается от того, что у меня есть семья, дети, работа, здоровье!
Всегда можно находить негатив и погружать себя в апатию, а можно на все смотреть с позитивной точки зрения. Я вот ежедневно веду запись вечером всего, что сделала за день: глобального и мелких каких-то дел. И тогда ценность растет, я понимаю, что день прожила не зря! В этом мой секретик счастья.
Прохор Шаляпин, певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6»:
— Ну себя лично я считаю лишь относительно счастливым. Если по пятибалльной шкале — то на четверочку. Потому что я не могу не реагировать на то, что происходит вокруг, хотя многие мудрецы советуют не обращать внимания. Мол, целее будете.
С точки зрения сохранения самого себя — конечно, да. Но у меня эмпатичная личность, и я не могу не замечать страдания других. Уж слишком много боли в этом мире!
Кроме того, ощущение счастья — это и личная жизнь, и какой-то комфорт. Поэтому даже четыре с минусом! Вот так я оценю свою счастливость.
Касаемо людей — наверное, это связано и с экономикой. Кредиты дорожают. Народу все сложнее взять ипотеку. Хотя жизнь идет и всем хочется иметь свою квартиру. Но мы должны пережить эти времена. Я верю в лучшее! Россия всегда выходила победителем, и я надеюсь, что радость и счастье снова будут в каждом дворе!
Александра Зайцева, психолог, блогер:
Если честно, печально получать такие результаты опросов и осознавать, что люди стали менее счастливыми. Возможно, это связано с событиями, которые происходят в нашей стране и мире. И если так, то это вполне объяснимо.
Мне кажется, что меня все же окружают счастливые люди, потому что я сама стараюсь дарить людям счастье и радость. В чем их черпаю я? В своей семье, в любимом деле, в близких и родных, в друзьях, в путешествиях.
Счастье — это очень субъективное чувство, сделать счастливым человека могут самые простые вещи. Их просто надо стараться видеть. Для меня, наверное, счастье — в мелочах!
Бари Алибасов, продюсер, основатель групп «Интеграл» и «На-На»:
— А кто мерил-то это счастье? Ну, опрос был. Но как это — вычислять его количество? Я не понимаю! (смеется).
Могу ли я назвать себя счастливым человеком? Ну а что, я дурачок, что ли! Я живу жизнью, а не счастьем. Радуюсь, что я живой. Что рядом со мной те, кого я люблю. У меня прекрасная работа, и многим нравится то, что я делаю. Что вокруг меня много ярких и интересных людей, начиная с того момента, как я пошел в детский сад.
Вот и вся моя жизнь — а счастливая ли она...
Конечно, война делает всех несчастнее. Это не любовь, не свадьба, не дружба. Война — это смерть. Но она закончится, и мы будем жить дальше. Спасибо, что мы имеем возможность видеть этот бесконечный мир. Каждый раз открывать его заново и любоваться им в разных формах!
P.S.
Напомним, что «индекс счастья» строится на основе вопроса «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» и рассчитывается как разница суммы положительных («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Показатель измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100.
«За последние три месяца сократилась доля тех, кто считает себя определенно счастливым человеком (32%), — говорится в сообщении ВЦИОМ, — и выросла доля тех, кто считает себя скорее не счастливым (12%)». При этом почти половина (46%) респондентов ответили, что ощущают себя скорее счастливыми.
Так и вспоминается Антон Павлович Чехов: «Даже в человеческом счастье есть что-то грустное»!