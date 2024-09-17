В Центре рунических технологий объяснили, что именно изобразила Поклонская на уроке «Разговоры о важном»

Руководитель Центра рунических технологий «Ванахейм» Дмитрий Черкашин рассказал, какие именно знаки нарисовала Наталья Поклонская, когда общалась с детьми из херсонской школы. Занятие прошло в рамках «Разговора о важном».
11 сентября. Открытый урок. Наталья берет мелок и начинает рисовать руны, за которые ее потом «запишут» в язычники. Но есть ли повод?
«Здесь все просто, — рассказывает Daily Storm руководитель Центра рунических технологий Дмитрий Черкашин. — На левой части доски, вероятнее всего, «старшими» рунами написано имя одного из учеников. Его зовут Данил. Четыре руны над кружочком — это начало рунического алфавита. Как наше название «азбука» происходит от названия букв аз и буки, так и в руническом — f, u, þ, a, r, k, то есть футарк. А руна под кругом означает «солнце».
По словам Дмитрия, все изображенные руны имеют скандинавское происхождение. Хотя наши культуры близки.
«К сожалению, наука точно не знает, какими были славянские руны, — поясняет он. — Потому что идут дискуссии. Одни признают их существование. Другие говорят, что нет, это необоснованно. Но мы видим рунические надписи и на территории Руси».
Вот и получается, что, занимаясь рунами, мы тянемся к своим корням. И разве плохо, что это интересно молодежи?
«Хорошо, когда люди чем-то увлекаются! — продолжает наш собеседник. — Было бы хуже, если бы они употребляли наркотики, вредили себе и другим. А здесь интерес к культуре. И он может вырасти во что-то более серьезное. Он может вырасти в принятие и признание патриотических ценностей. Он может вырасти в интерес к исторической реконструкции...
Конечно, есть люди, которые скажут, что для них это неприемлемо по религиозным причинам. Но конструктивна ли эта позиция? Я не уверен! Мне кажется, что представители религии должны думать прежде всего о душе».
«Я думаю, что Наталья дала исчерпывающий комментарий, — говорит Дмитрий. — Который мне очень понравился! Нельзя забывать, что руны — это наша история, и не мудрено, что эту тему вдруг подняли и на уроке о важном».
Напомним, что 11 сентября настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский опубликовал пост, в котором попросил силовые службы проверить книгу Натальи Поклонской «Мысли вслух». По мнению батюшки, автор «выражает симпатию язычеству, клеймя христианство и монотеизм».
А 16-го числа упомянул ее еще и в связи с нападением челябинского школьника. Заявив, что это все неоязыческая и нацистская пропаганда.
«Чтобы не ставить под сомнение и не задевать религиозные чувства «единственно верного пути любящего страну гражданина», поступают предложения закопать обратно все археологические находки дохристианского периода жизни на Земле, — ответила Наталья. — А к археологам присмотреться повнимательнее надо на предмет разжигания ненависти и экстремизма. А то ишь чего вздумали! Знаки рунические и тотемы древних богов пращуров, таблички глиняные с мифами и легендами раскапывают (дети ведь узнают)».
«Привлечь всех археологов к ответственности за пропаганду язычества, — шутит Поклонская в своем канале. — Извлечь из музеев России все, что так или иначе напоминает о рунах, древнем веровании. Кстати, можно конфисковать скифское золото, тоже языческое. Для сильно серьезных уточняю — это шутка, в которой, как говорят, есть только доля шутки».