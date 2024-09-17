В Центре рунических технологий объяснили, что именно изобразила Поклонская на уроке «Разговоры о важном»

Руководитель Центра рунических технологий «Ванахейм» Дмитрий Черкашин рассказал, какие именно знаки нарисовала Наталья Поклонская, когда общалась с детьми из херсонской школы. Занятие прошло в рамках «Разговора о важном».

11 сентября. Открытый урок. Наталья берет мелок и начинает рисовать руны, за которые ее потом «запишут» в язычники. Но есть ли повод?

«Здесь все просто, — рассказывает Daily Storm руководитель Центра рунических технологий Дмитрий Черкашин. — На левой части доски, вероятнее всего, «старшими» рунами написано имя одного из учеников. Его зовут Данил. Четыре руны над кружочком — это начало рунического алфавита. Как наше название «азбука» происходит от названия букв аз и буки, так и в руническом — f, u, þ, a, r, k, то есть футарк. А руна под кругом означает «солнце».