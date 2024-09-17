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В Центре рунических технологий объяснили, что именно изобразила Поклонская на уроке «Разговоры о важном»
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Что означают эти руны? И кто такой Данил? Коллаж: Daily Storm
Культура

В Центре рунических технологий объяснили, что именно изобразила Поклонская на уроке «Разговоры о важном»

Что означают эти руны? И кто такой Данил?

Коллаж: Daily Storm

Руководитель Центра рунических технологий «Ванахейм» Дмитрий Черкашин рассказал, какие именно знаки нарисовала Наталья Поклонская, когда общалась с детьми из херсонской школы. Занятие прошло в рамках «Разговора о важном».

 

11 сентября. Открытый урок. Наталья берет мелок и начинает рисовать руны, за которые ее потом «запишут» в язычники. Но есть ли повод?

 

«Здесь все просто, — рассказывает Daily Storm руководитель Центра рунических технологий Дмитрий Черкашин. — На левой части доски, вероятнее всего, «старшими» рунами написано имя одного из учеников. Его зовут Данил. Четыре руны над кружочком — это начало рунического алфавита. Как наше название «азбука» происходит от названия букв аз и буки, так и в руническом — f, u, þ, a, r, k, то есть футарк. А руна под кругом означает «солнце».

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Дмитрий Черкашин
Дмитрий Черкашин Фото из личного архива героя публикации

 По словам Дмитрия, все изображенные руны имеют скандинавское происхождение. Хотя наши культуры близки.


 «К сожалению, наука точно не знает, какими были славянские руны, — поясняет он. — Потому что идут дискуссии. Одни признают их существование. Другие говорят, что нет, это необоснованно. Но мы видим рунические надписи и на территории Руси».

 

Вот и получается, что, занимаясь рунами, мы тянемся к своим корням. И разве плохо, что это интересно молодежи?

Фото: Telegram / Наталья Поклонская

«Хорошо, когда люди чем-то увлекаются! — продолжает наш собеседник. — Было бы хуже, если бы они употребляли наркотики, вредили себе и другим. А здесь интерес к культуре. И он может вырасти во что-то более серьезное. Он может вырасти в принятие и признание патриотических ценностей. Он может вырасти в интерес к исторической реконструкции...

 

Конечно, есть люди, которые скажут, что для них это неприемлемо по религиозным причинам. Но конструктивна ли эта позиция? Я не уверен! Мне кажется, что представители религии должны думать прежде всего о душе».

 

«Я думаю, что Наталья дала исчерпывающий комментарий, — говорит Дмитрий. — Который мне очень понравился! Нельзя забывать, что руны — это наша история, и не мудрено, что эту тему вдруг подняли и на уроке о важном».

Фото: Telegram / Наталья Поклонская

 Напомним, что 11 сентября настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский опубликовал пост, в котором попросил силовые службы проверить книгу Натальи Поклонской «Мысли вслух». По мнению батюшки, автор «выражает симпатию язычеству, клеймя христианство и монотеизм».

 

А 16-го числа упомянул ее еще и в связи с нападением челябинского школьника. Заявив, что это все неоязыческая и нацистская пропаганда.

 

«Чтобы не ставить под сомнение и не задевать религиозные чувства «единственно верного пути любящего страну гражданина», поступают предложения закопать обратно все археологические находки дохристианского периода жизни на Земле, — ответила Наталья. — А к археологам присмотреться повнимательнее надо на предмет разжигания ненависти и экстремизма. А то ишь чего вздумали! Знаки рунические и тотемы древних богов пращуров, таблички глиняные с мифами и легендами раскапывают (дети ведь узнают)».

 

«Привлечь всех археологов к ответственности за пропаганду язычества, — шутит Поклонская в своем канале. — Извлечь из музеев России все, что так или иначе напоминает о рунах, древнем веровании. Кстати, можно конфисковать скифское золото, тоже языческое. Для сильно серьезных уточняю — это шутка, в которой, как говорят, есть только доля шутки».

#павел островский #руны #скандинавские руны #дмитрий черкашин #наталья поклонская #разговоры о важном #херсон #ванахейм
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