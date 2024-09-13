Атмосфера России 90-х, американцы и угроза появления супер-ИГИЛ. Хроники русского Индианы Джонса в Ираке

— Ученые говорят, что Евфрат может в ближайшем будущем пересохнуть, что вызовет настоящий апокалипсис в регионе: возникновение нового радикального движения, в 10 раз хуже ИГИЛ, которое захватит весь Ближний Восток и будет угрожать мировой войной Европе и России. Вы находили на месте какие-то подтверждения этой гипотезе? Пересыхала ли эта река в далеком прошлом?





— Действительно, в Ираке надвигается большая нехватка воды. Ирак — это Двуречье, страна двух рек (а не одной). Ни Евфрат, ни Тигр пока не собираются пересыхать, потому что иначе куда же денется вода от тающих снегов и дождей в Тавре и Загросе? Но значительную часть этой воды отбирают выше по течению в Турции, Сирии и Иране для сельскохозяйственных нужд. В низовьях воды все меньше, и она используется нерационально, в частности, для выращивания риса. Очень высока ее соленость. Добиться более рационального использования той воды, которая есть, — в пределах возможного для иракского правительства, если оно захочет этим заняться. Кстати, российский бизнес вполне мог бы принять участие в инфраструктурных и гидротехнических проектах в Ираке.





Непосредственно войной с Россией это все, конечно, не угрожает. Но способствовать низкоуровневому хаосу и кровопролитию, которое отрицательно скажется на безопасности мира в целом, нехватка воды, конечно, может. Она к тому же будет развиваться в контексте общих климатических изменений. Придется сказать банальность: надо беречь наш общий дом, Землю. Нельзя надеяться, что у соседей будет плохо, а у нас хорошо.





— Почему шумеры как цивилизация в свое время погибли? Погибнут ли все современные цивилизации?





— Я придерживаюсь непопулярной в наше время точки зрения, что цивилизация у нас одна, это процесс, общий для всей планеты Земля. Этот процесс начался исподволь задолго до появления человека: животные нередко помогают друг другу и сотрудничают, могут выручать друг друга из беды. Но у людей для этого гораздо больше возможностей. Вместо того чтобы бросить покалеченного охотника, его подкармливают, ищут возможность вылечить, чем-то завязать рану, наложить шину на сломанную кость и так далее. Вот это и есть процесс цивилизации: поиск способов сотрудничества, способов выжить всем коллективом благодаря взаимопомощи, обмену информацией и дисциплине. Именно в таком порядке, не наоборот.





То, что с легкой руки Броделя и Тойнби сейчас называют цивилизациями во множественном числе, мои старшие, а за ними и я, называем обществами. Общества довольно быстро меняются со временем, как и их языки. На земле Южного Двуречья, которую мы изучаем, сменилось несколько языков и много обществ.





Мы не знаем, на каком языке говорили убейдцы, носители самой ранней культуры, которая там до сих пор раскопана, — убейдцы еще не умели писать. Но мы знаем, что потом там говорили по-шумерски. Через полторы-две тысячи лет шумерский язык стал... не скажу мертвым, но книжным, на нем больше не говорили на улице, а только произносили молитвы и составляли юридические документы, как потом в европейском Средневековье использовалась латынь. На улице и дома люди перешли с шумерского языка на аккадский, оставшись при этом теми же «сыновьями города Ура», или «сыновьями города Ларса», или еще какого-нибудь города. Еще через тысячу лет или чуть больше аккадский язык тоже постепенно стал книжным, люди стали разговаривать по-арамейски, а еще через тысячу лет — по-арабски.





Мы видим, как происходит этот процесс, потому что на Ближнем Востоке еще остались маленькие островки живого арамейского языка в окружении арабского или курманджи (языка курдов). Носителей каждого из сменявших друг друга языков никто специально не истреблял, они сами постепенно переходили на следующий язык, потому что он был для них чем-то удобнее.





Наши языки тоже не остаются прежними: попробуйте-ка почитать «Слово о Полку Игореве» без словаря и комментария? Даже в «Евгении Онегине» современному человеку далеко не все понятно без объяснений. Вот это и происходит с обществами: они не умирают, но постепенно меняются до неузнаваемости. И тем не менее иракцы помнят, что это они первые изобрели письменность! Так что, видите, ничто не умирает полностью. Как сказал один известный писатель, «говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся».