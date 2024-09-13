Алексей Кортнев ответил, состоится ли его концерт в Петербурге, смайлом неопределенности

Музыкант Алексей Кортнев дал понять, что от него мало что зависит в ситуации с концертом в петербургской рюмочной «Фонтанка-69». Выступление запланировано на 29 сентября, но в дело вмешалось движение «Зов народа». Общественники обратились в Минкульт и требуют, чтобы оно не состоялось.

«Фонтанка-69» находится прямо на набережной и позиционируется как «рюмочный променад с видом на воду», а Алексей Кортнев должен выступить в дуэте с музыкантом Дмитрием Чувелевым. Их проект называется «Нечастый случай».

«Гитара и… гитара. Голос и… голос, — сообщается в анонсе. — А еще традиционные байки и прибаутки в качестве блистательного совместного конферанса. В таком формате знакомые и любимые хиты «Несчастного случая» приобретают особенное качество — «квартирного» исполнения».

Но состоится ли концерт после этой жалобы? Адресуем этот вопрос самому Алексею. А в ответ — смайл с человечком, который пожимает плечами.

То есть — «Это жизнь, детка!».

Напомним, что обращение движения «Зов народа» составлено еще 6 сентября.

«Возникает вопрос: почему во время спецоперации в нашей стране возможен концерт артиста, который может отправлять деньги вооруженным силам Украины? — говорится в тексте. — Просим Министерство культуры отменить данное мероприятие, провести проверку и выяснить, почему привлекаются подобные артисты до выступлений» (синтаксис и орфография сохранены).





Напомним, что это уже не первая попытка лишить артиста выступлений. Например, в ноябре 2023 года отменили концерт Алексея в Самаре. Как объясняли в местном минкульте, это связано с его позицией по СВО. А в январе 2024 года — в Перми. Концерт был отменен всего за несколько часов до начала — после того как о нем написали в паблике «Прикамские витязи».