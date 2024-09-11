«Его улыбка стала символом российского телевидения»: в Москве прошла церемония прощания с Масляковы

«Кажется, что Александр Масляков был всегда, всегда молодым. У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова. Шесть десятилетий он помогал стране улыбаться», — сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.