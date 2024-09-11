«Его улыбка стала символом российского телевидения»: в Москве прошла церемония прощания с Масляковы

Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым прошла в центре «Планета КВН» в Москве 11 сенября. На гражданскую панихиду приехали его семья, друзья и коллеги.
До начала церемонии у концертного зала установили железные ограждения и рамки, а второй выход из станции метро «Марьина Роща» перекрыли, пишет ТАСС. На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет ведущего.
В центре зала находился гроб с покойным, возле которого сидели родные и близкие телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков — младший.
«Кажется, что Александр Масляков был всегда, всегда молодым. У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова. Шесть десятилетий он помогал стране улыбаться», — сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Улыбка Маслякова стала символом российского телевидения, отметил Эрнст со сцены.
«Мы были знакомы 57 лет. Поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно», — вспоминает ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.
По его словам, несмотря на все то, через что пришлось пройти Маслякову, он всегда дарил людям улыбку и хорошее настроение.
Церемонию прощания посетили около 1,5 тысячи человек. Среди них были генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, участники шоу «Уральские пельмени», певец и юморист Александр Ревва, комики Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгард Запашные, актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидес, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова и многие другие.
Среди прощавшихся была и бывшая украинская команда КВН «Эскадрон Гусар».
Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, а также президент России Владимир Путин, «Первый канал», команды КВН, телеведущий Андрей Малахов и другие.
Церемония прощания закончилась аплодисментами. Телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.
Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно. Однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.
В феврале 2022 года он сообщил, что дважды заболел коронавирусом, из-за чего состояние его здоровье сильно ухудшилось. СМИ писали, что последние полгода телеведущий с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать.
Также Telegram-каналы Mash и Shot писали, что у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в легких, которая затем и стала причиной смерти.