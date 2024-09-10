Брат Егора Летова: Думаю, что он наверняка бы был с нашими бойцами

Сегодня, 10 сентября, основателю и лидеру группы «Гражданская оборона» Егору (настоящее имя — Игорь) Летову исполнилось бы 60 лет. С начала СВО в российской рок-тусовке произошел раскол во мнениях: часть музыкантов заняли антироссийскую позицию, часть — поддержали проведение спецоперации и поднимают боевой дух солдат на передовой. А будь жив Летов, чью бы сторону он занял? Молчал бы или пел про Родину во весь свой могучий голос? Этот вопрос занимает многих ценителей творчества рокера. Его брат, Сергей Летов, в беседе с Daily Storm выразил мнение, что лидер «Гражданской обороны» наверняка бы нашел возможность выступить перед российскими военными в зоне СВО.





«Я не футуролог и не гадаю на кофейной гуще. Мне, конечно, хочется сказать, что он поддержал бы СВО. Но я никогда не отвечаю, что было бы, если бы кто-то вдруг был сейчас жив. Курехин, или Башлачев, или мой брат. Будущее не знает никто. Никто не знает, как кто повел бы себя в своей ситуации. Потому что я вижу, что часть моих казалось бы друзей ведет себя совершенно удивительным для меня образом. Даже самые порядочные люди, которых я всегда уважал, вдруг выкидывают какие-то невероятные фортели», — рассуждает Сергей Летов.





«Но я знаю, что когда была операция в Чечне, — то мой брат ездил и выступал для наших солдат, которых выводили на отдых с передней линии боев. Совершенно точно, что он ездил к ним и поддерживал. Поэтому я думаю, что наверняка бы он был с нашими бойцами [на СВО]», — заявил собеседник.





Он напомнил, что на творческом и жизненном пути Летова случались всякие периоды, и никто, по сути, так и не смог «разгадать» музыканта. «Есть у него известный пример: «Убей в себе государство». То есть на протяжении его жизни у него было много разного. Но есть прекрасные песни», — заметил Сергей.





Собеседник обратил внимание, что в свое время брат поддерживал левые идеалы и патриотические, был одним из создателей ныне запрещенной Национал-большевистской партии*, а также «дружил с Лимоновым, Дугиным и даже какое-то время с Баркашовым».





«Поэтому трудно предугадывать, что произойдет с человеком. Для меня это прежде всего мой единственный родной брат. И день его рождения — это праздник!» — признался он.





Брат Летова рассказал, что сейчас находится в родном Омске. Городе, где и похоронен рядом с матерью на Старо-Восточном кладбище лидер «Гражданской обороны». В Омске с 7 по 11 сентября проходит фестиваль для тех, кто помнит и ценит творчество рокера. В программе — музыкальные выступления, выставки и экскурсии по знаковым местам города. В числе гостей, помимо Сергея Летова, также музыкант Олег Судаков (Манагер) и автор книги о лидере «Гражданской обороны» Алексей Коблов.





Возможно, скоро в Омске появится и памятник Егору Летову, рассказал его брат. По словам Сергея, идея установки монумента сейчас обсуждается, но о каких-то конкретных сроках пока рано говорить. «Такую идею выдвинул прежний руководитель города Полежаев, и он как-то финансирует. Надо посмотреть эскиз памятника. Что он из себя представляет внешне. И нам решать: поддержим ли мы именно такой вид памятника. Если он достойный — почему бы и нет? Мне кажется, мой брат в Омске достоин памятника намного больше, чем многие, кому здесь установлены памятники! Вообще, я поддерживаю все, что не оскорбляет память брата и не выставляет его в неприглядном свете!» — заключил собеседник.





Егор Летов, уроженец Омска, был многолетним лидером «Гражданской обороны». Он выступал со свой группой с середины 1980-х годов. Многие его песни имели политический подтекст и резко критиковались на официальном уровне, но воспринимались благожелательно публикой. Также Летов принимал участие в проектах Эдуарда Лимонова и Александра Дугина, находившихся в оппозиции тогдашнему президенту Борису Ельцину.





Умер Летов 19 февраля 2008 года во сне, от остановки сердца. Ему было 43 года. СМИ писали, что до смерти музыкант перенес несколько инфарктов и клинических смертей.





*Национал-большевистская партия (НБП) — признана в России экстремистской организацией и запрещена. Прекратила существование в 2010 году.