Мужчину нашли в одном из домов при эвакуации. Он был обезвожен и ранен. Однако продолжал поддерживать и себя, и добровольцев.





«Вы знаете, это просто наш человек! Абсолютно! — говорит Daily Storm лидер «Голубых беретов» Сергей Яровой. — 2 августа, в День ВДВ, «Синева» звучит отовсюду. И, видимо, эта песня ему очень нравилась — и осталась с ним до конца. Молодец, мужик! Настоящий!»





«А что бы я сказал его близким... — продолжает Яровой. — Самое главное, чтобы дедушка продолжал жить в их сердцах и душах! Он у них был боец».





Напомним, что пожилой человек скончался уже в больнице. У него не выдержало сердце. Но перед смертью он просил разыскать родных и передать военным, что противник должен быть разгромлен.





И этот наказ будет исполнен, уверен артист.





«Даже не сомневайтесь! — говорит Сергей Федорович. — У нас огромная страна с великим народом, и какие-то там попрыгунчики с Запада (я не хочу говорить «украинцы», потому что это не украинцы, это все равно русские)... Западники... Это они там скачут на своих радужных вечеринках и придумывают нам разные козни».