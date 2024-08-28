Художественный руководитель ансамбля «Голубые береты», гвардии полковник Сергей Яровой прокомментировал видео с 88-летним дедушкой из поселка Глушково Курской области, который, даже будучи раненым, находит в себе силы петь. Мужчина лежит на земле и исполняет негласный гимн ВДВ «Синева». «Сразу видно, наш человек!» — говорит Яровой. А его завещание будет обязательно исполнено. Российские военные сделают все как надо.
«Расплескалась синева, расплескалась, / По петлицам разлилась, по погонам, / Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась / По суровым, по десантным законам...»
Кто только не исполнял эту песню! Но когда ее поет умирающий, это особенно пронзительно.
Мужчину нашли в одном из домов при эвакуации. Он был обезвожен и ранен. Однако продолжал поддерживать и себя, и добровольцев.
«Вы знаете, это просто наш человек! Абсолютно! — говорит Daily Storm лидер «Голубых беретов» Сергей Яровой. — 2 августа, в День ВДВ, «Синева» звучит отовсюду. И, видимо, эта песня ему очень нравилась — и осталась с ним до конца. Молодец, мужик! Настоящий!»
«А что бы я сказал его близким... — продолжает Яровой. — Самое главное, чтобы дедушка продолжал жить в их сердцах и душах! Он у них был боец».
Напомним, что пожилой человек скончался уже в больнице. У него не выдержало сердце. Но перед смертью он просил разыскать родных и передать военным, что противник должен быть разгромлен.
И этот наказ будет исполнен, уверен артист.
«Даже не сомневайтесь! — говорит Сергей Федорович. — У нас огромная страна с великим народом, и какие-то там попрыгунчики с Запада (я не хочу говорить «украинцы», потому что это не украинцы, это все равно русские)... Западники... Это они там скачут на своих радужных вечеринках и придумывают нам разные козни».
«Это было достаточно часто в нашей истории, — заявляет он. — Если б это было только вчера! Что в Первую мировую, когда нас обидели, хотя русская армия воевала так, как надо. Что в Великую Отечественную — во Вторую мировую, когда вся Европа пошла против нас. Все как было, так и осталось! Им не дает покоя наше величие, поэтому мы будем их гнать — и гнать подальше».
О самом дедушке известно немного. Что служил на флоте, а когда ушел в дембель, стал матросом. Жил в приграничье. Что у него есть родные — но где... Сейчас их ищут, чтобы помочь с похоронами.
«А дедок-то кремень, ушел красиво!» — пишут россияне.
«Мужество у него было в крови. Гордый и смелый человек. Светлая память дедульке. ВС РФ отомстят за тебя», — обещают другие.
«Мой дед погиб на войне, — говорит одна из девушек. — Но это тоже мой дед! Мой родной дед».
А некоторые уже посвящают стихи...
«Сердце дедушки затем разорвалось.
Но в последний миг он спел не без стона:
— Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по гвардейским законам!»