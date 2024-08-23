«Когда все закончится, споем в Судже!»: в «Москонцерте» рассказали о выступлениях перед эвакуированными

— Куда можно принести вещи?





— Адрес пункта: Москва, ул. Новозаводская, 27, ДК имени Горбунова. Он работает с 10 утра до 10 вечера. Не хочется гадать, сколько люди проведут в ПВР... Возможно, недели, а может, и месяцы. Но важно, чтобы они находились в комфортных условиях.

— Расскажите, как проходят ваши концерты? И почему это тоже важно?

— Представьте человека, который вдруг лишился дома. В первые дни он приходит в себя, а потом начинает думать и вспоминать. Взрослые плачут. Дети не знают, чем заняться.





Поэтому приезжать нужно. И делать это как можно чаще! Это к вопросу о том, что, ой, мы, наверное, не поедем, потому что там уже другие, — это все ерунда.





Кстати, первая обойма наших артистов скоро возвращается домой, но ей на смену спешит вторая. А вместе с нашей культбригадой выступают артисты Курской филармонии, потому что человеческая поддержка — это такое же лекарство.





— Что звучит со сцены?





— Каждый раз по-разному, потому что, выходя на площадку, мы сначала смотрим, кто сегодня перед нами. Немножечко разговариваем. Пытаемся понять их настроение — и в зависимости от этого выстраиваем свою программу.





Можем спеть «Камаринскую» — а на курской земле любят народное творчество, поэтому с нами ездит артистка-народница Ольга Кузнецова. Можем — песни «Любэ» и Виктора Цоя.

Или — гимн России. Это очень и очень круто, когда артист поет его а капелла и ему подпевает весь зал!

Здесь же, в Курске, артистка Алла Платова — она занимается детской программой, Павел Быков (гитара, вокал) и Сергей Борзов (вокал). Потрясающие ребята, которые участвуют в таких программах еще с 2022-го. Кто-то уже ветеран боевых действий.

Конечно, нам бы хотелось заниматься чем-то мирным, культурным и прекрасным. Но пока у нас беда, мы будем ездить. Потому что не имеем права, не можем и не хотим быть в стороне. Не можем и не будем!