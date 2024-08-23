«Когда все закончится, споем в Судже!»: в «Москонцерте» рассказали о выступлениях перед эвакуированными

Культбригада «Москонцерта» выехала в Курскую область, чтобы выступить в местных пунктах временного размещения и доставить туда помощь. Это более 20 тонн продуктов, одежды и медикаментов. Первая фура уже дошла, говорит гендиректор организации Илья Бачурин, а скоро придет и вторая. «Люди убегали кто в чем, — переживает он, — и теряли своих близких. И, конечно, мы их не бросим. Пусть знают, что они не одни!»
— Илья Викторович, добрый день! Расскажите, где вы сейчас?
— Добрый день! Мы сейчас в Курской области, где работаем в пунктах временного размещения.
— Я знаю, что вы одни из первых, кто решил помочь...
— Одни из первых, но не первые. Я видел нескольких артистов, которые рванули сюда уже 6-го!
Как это ни прискорбно, мы научились реагировать. Поначалу все впадали в растерянность и не знали, за что взяться. Но сейчас все четко. Нужно понять, чем ты можешь быть полезен. Какие действия можешь совершить. И начать их совершать! А уже потом выкладывать посты и рассказывать, что ты делаешь.
Помню, после событий в Белгороде все писали, как же это больно. Вместо того чтобы собрать гуманитарку и сделать полезное. Сейчас я вижу другое.
— Все сплотились!
— Да, потому что уже на второй день стало понятно, что это большая гуманитарная катастрофа, которую нужно исправлять всем миром!
В сборе груза участвовали все учреждения Департамента культуры. Никто никого не сгонял. Не то что бы не заставлял — не просил. Просто сказали: «Ребята, мы поедем выступать и повезем помощь. Если хотите, подключайтесь».
И все тут же отреагировали. Вся московская культура — без команд, без понуждения — собрала больше 20 тонн груза.
— Куда можно принести вещи?
— Адрес пункта: Москва, ул. Новозаводская, 27, ДК имени Горбунова. Он работает с 10 утра до 10 вечера. Не хочется гадать, сколько люди проведут в ПВР... Возможно, недели, а может, и месяцы. Но важно, чтобы они находились в комфортных условиях.
— Расскажите, как проходят ваши концерты? И почему это тоже важно?
— Представьте человека, который вдруг лишился дома. В первые дни он приходит в себя, а потом начинает думать и вспоминать. Взрослые плачут. Дети не знают, чем заняться.
Поэтому приезжать нужно. И делать это как можно чаще! Это к вопросу о том, что, ой, мы, наверное, не поедем, потому что там уже другие, — это все ерунда.
Кстати, первая обойма наших артистов скоро возвращается домой, но ей на смену спешит вторая. А вместе с нашей культбригадой выступают артисты Курской филармонии, потому что человеческая поддержка — это такое же лекарство.
— Что звучит со сцены?
— Каждый раз по-разному, потому что, выходя на площадку, мы сначала смотрим, кто сегодня перед нами. Немножечко разговариваем. Пытаемся понять их настроение — и в зависимости от этого выстраиваем свою программу.
Можем спеть «Камаринскую» — а на курской земле любят народное творчество, поэтому с нами ездит артистка-народница Ольга Кузнецова. Можем — песни «Любэ» и Виктора Цоя.
Или — гимн России. Это очень и очень круто, когда артист поет его а капелла и ему подпевает весь зал!
Здесь же, в Курске, артистка Алла Платова — она занимается детской программой, Павел Быков (гитара, вокал) и Сергей Борзов (вокал). Потрясающие ребята, которые участвуют в таких программах еще с 2022-го. Кто-то уже ветеран боевых действий.
Конечно, нам бы хотелось заниматься чем-то мирным, культурным и прекрасным. Но пока у нас беда, мы будем ездить. Потому что не имеем права, не можем и не хотим быть в стороне. Не можем и не будем!
— Что бы вы хотели сказать тем, кто сейчас живет в ПВР?
— Наверное, то, что я сейчас говорю на каждом концерте. Беда пришла на курскую землю, но затронула каждого, кто живет в России. И враг пришел не только к ним — он пришел ко всем нам!
Люди оставляли дома. Убегали кто в чем. Теряли своих близких. У кого-то лежачая бабушка — и он не мог ее вывезти. Все это очень страшно.
Но мы говорим: ребята, мы с вами! Мы вас не бросим! Вы не одиноки. Мы будем вас поддерживать.
А когда все закончится, мы обязательно приедем в Суджу и устроим там большой концерт — мы это обещаем! И, конечно, приглашаем вас на наши мероприятия в Москве. Бесплатно и в любой момент.
Держитесь, с вами вся страна!