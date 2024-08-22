Антон Долин назвал все советские фильмы о войне лживыми. BadComedian встал на защиту отечественной киноклассики

Российский кинообозреватель Антон Долин (иноагент) рассказал ведущему авторских программ на телеканале «Дождь» Михаилу Козыреву, что не может смотреть советские фильмы про Великую Отечественную войну, потому что «все эти фильмы лживы». Блогер Евгений Баженов (BadComedian) считает, что каждое кино в определенном смысле состоит из фантастики (лжи). И, по его мнению, не стоит так категорично говорить о классике.





«Мне кажется, в целом кино лживо, начнем с этого. Если уж мы берем такую категорию. То есть в каждом кадре присутствует ложь. Любой фильм в целом лживый», — сказал Daily Storm Баженов.





По его словам, фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» действительно достоин внимания зрителей. Кинообозреватель сам пересматривает его и рекомендует делать это другим, но при этом отмечает, что это не единственная хорошая советская картина о войне.





«Фильм «Восхождение», конечно, восхитительный. Я его очень сильно люблю. Это очень хорошее кино, которое необходимо смотреть всем. Но мне, например, кажется, что «Иди и смотри» несколько правдивее, гораздо сильнее, показывать его лучше. Там ужас войны передается», — заявил блогер.





Он думает, что определять фильмы по критерию «реально или нет» не стоит, ведь все зависит от того, что конкретно хочет увидеть зритель и что именно для него является правдой.





«Каждому свое. Одному — одно кино правдивое, другому — другое. Это очень субъективное явление, потому что все кино, как я сказал, в целом лживое. Все зависит от того, что хочет зритель. Если он захочет непосредственно аллегорию на религию, глубину осознания, то, безусловно, «Восхождение» для него будет самым правдивым. Если правду о жестокости и ужасах войны, тогда самым правдивым будет «Иди и смотри». Если хочется каких-то житейских будней, то стоит смотреть «Они сражались за Родину». Там хорошо переданы быт войны, как мне кажется, человеческие истории, простые люди, которые попали в мясорубку ужасную», — поделился своим мнением Баженов.





17 августа российский кинокритик Антон Долин (иноагент) в авторской передаче «Как все навернулось» ведущего телеканала «Дождь» Михаила Козырева (иноагент) раскритиковал советскую военную классику, назвав ее лживой. «С одной стороны, много великих фильмов. С другой стороны, все эти фильмы лживы, самые великие из них, потому что в том, как нужно было снимать и показывать Великую Отечественную войну, был заложен четкий набор правил «о чем можно», «о чем нельзя», «о чем нельзя ни в коем случае». И это похоронило и положило на полку «Проверки на дорогах», например. Там главный герой трагический служил немцам — все, нельзя. В литературе еще было можно, а в кино уже нельзя. Последние два с половиной года мне с трудом даются даже мысли об этих фильмах, я не могу их пересматривать».