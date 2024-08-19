На «Авито» выставили игрушки, найденные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

На «Авито» появились неваляшки из Припяти и книги о радиации. Тут вам и куклы, и зверье, и на всем — печать горя. Почем этот ужас? И что там с радиацией?

Был бы товар, а купец найдется, даже если он жуткий. Итак, лот первый — неваляшка, которую как ни брось, она снова встанет. Старая. Совдеповская. Забытая кем-то из детей. Лот номер два — угрюмый заяц. И три — такой же стремный пупс. Посмотришь — и уже брр.





Но еще страшнее место находки! «Игрушки S.T.A.L.K.E.R, — говорится в объявлении. — Состояние Б/у. Из Припяти».





Ни радиации, ни гамма-излучения нет, пишет продавец. Однако на ценнике стоит число зверя.



