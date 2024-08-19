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На «Авито» выставили игрушки, найденные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
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На маркетплейсе — новый тренд Коллаж: Daily Storm
Культура

На «Авито» выставили игрушки, найденные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

На маркетплейсе — новый тренд

Коллаж: Daily Storm

На «Авито» появились неваляшки из Припяти и книги о радиации. Тут вам и куклы, и зверье, и на всем — печать горя.  Почем этот ужас? И что там с радиацией? 

 

Был бы товар, а купец найдется, даже если он жуткий. Итак, лот первый — неваляшка, которую как ни брось, она снова встанет. Старая. Совдеповская. Забытая кем-то из детей. Лот номер два — угрюмый заяц. И три — такой же стремный пупс. Посмотришь — и уже брр. 


Но еще страшнее место находки! «Игрушки S.T.A.L.K.E.R, — говорится в объявлении. — Состояние Б/у. Из Припяти».


Ни радиации, ни гамма-излучения нет, пишет продавец. Однако на ценнике стоит число зверя.


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Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

От Припяти до ЧАЭС три километра. Чтобы сюда проехать, нужен специальный пропуск. Основная проблема — загрязнение трансурановыми радионуклидами, поэтому здесь все мертво. Мертвые многоэтажки, мертвый стадион. Мертвый универсам, мертвый отдел милиции — этакая машина времени!


Появились на «Авито» и книги о ядерных угрозах. Например, «Как защититься от оружия массового поражения» (1500 рублей), «Радиация. Дозы, эффекты, риски (1000 рублей). И даже — «Рейгановская концепция «звездных войн» и внешнеполитическая стратегия США».


Работа издана еще Академией наук СССР и оценивается в пять тысяч рублей.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

Но это еще не все. Ищем дальше и находим вот такие таблички: «Начальник убежищ, укрытий» и «Заражено».


«Большая чacть пpодана, — пугает владелец. — Остaлись только указaтели».

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

А вместе с ними — всевозможные дозиметры. Есть карманные, есть — как чемоданчик.


«Заинтересуетесь — спрашивайте, что это», — уточняет собственник.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru


Но нас больше всего заинтересовало вот это...


«Продам зимнюю мужскую куртку, — предлагается на «Авито». — Италия. С защитой от радиации и так далее».


«Очень бодро смотрится!» — шутит хозяин.


Бодро? Ну еще бы. Странно, что к ней не предложили противогаз.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru
#авито #припять #радиация #аэс #чернобыль
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