BadComedian надеется, что фильм «Чужой: Ромул» будет неплохим

Новая серия франшизы «Чужой» вышла в мировой прокат 14 августа. Режиссером кинокартины стал Федерико Альварес, а продюсером — Ридли Скотт. Российский кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) рассчитывает, что фильм получился неплохим, несмотря на две последние части. Он будет его смотреть.





«Мне кажется, будет неплохо, потому что этот режиссер довольно качественные фильмы может снимать. Я думаю, что здесь он ставил себе цель сделать лучше, чем авторы оригинала. Вполне возможно, судя по последним фильмам про «Чужого», он должен хотя бы просто снять неплохо, чтобы получилось хорошо», — высказался Евгений Баженов (BadComedian).





К тому же, по его словам, известно, что новая часть уже собирает неплохие отзывы от критиков и зрителей.





«Если он снял неплохо, значит, зритель выиграл и все отлично с «Чужим». Это в сравнении с двумя последними фильмами, «Прометей» и «Чужой: Завет». Отвратительные, ужасные фильмы. С первым понятно, что он не сравнится, великая классика и так далее», — сказал обозреватель.





Он отметил, что режиссер использовал новые механизмы при создании кинокартины.





«Еще дело в том, что кроме эффектов дна, глубины режиссер ведь использовал еще и практические механизмы. Ну то есть он ориентировался не только на графику, но и на практический эффект, что тоже очень круто», — добавил Евгений Баженов (BadComedian).





В России же франшизу смогут увидеть только 16 августа. Ранее BadComedian негативно высказался по поводу двух прошлых работ Ридли Скотта, посвященных космическим хоррорам. В ходе анализа двух картин Евгений Баженов выявил ряд допущенных ляпов и логических неточностей. От нового фильма он ждет хорошего качества.