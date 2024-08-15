«Те, кому нечего ждать, садятся в седло»: достоин ли Цой звания народного артиста?

Сегодня в России вспоминают одного из самых культовых музыкантов прошлого века — лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Всегда в черном, немногословный, в нем была какая-то магия. А его трагический уход давно оброс легендами. Каким его запомнили современники? И как они относятся к идее присвоить ему звание народного артиста посмертно?

Скажем сразу: сам исполнитель бы это не одобрил. Помните финал фильма «Асса», где друг Бананана приводит персонажа Цоя в ресторан, чтобы устроить музыкантом?

— А кем вы, собственно, работаете? — допытывается директор.

— Машинистом в котельной.

— А где вы живете, где прописаны?

— Он — поэт, он на белом свете живет! — заявляет его товарищ.