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«Те, кому нечего ждать, садятся в седло»: достоин ли Цой звания народного артиста?
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На связи — администрация Санкт-Петербурга, Борис Гребенщиков*, Рашид Нугманов и звукорежиссер «Кино» Алексей Вишня Коллаж: Daily Storm
Культура

«Те, кому нечего ждать, садятся в седло»: достоин ли Цой звания народного артиста?

На связи — администрация Санкт-Петербурга, Борис Гребенщиков*, Рашид Нугманов и звукорежиссер «Кино» Алексей Вишня

Коллаж: Daily Storm

Сегодня в России вспоминают одного из самых культовых музыкантов прошлого века — лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Всегда в черном, немногословный, в нем была какая-то магия. А его трагический уход давно оброс легендами. Каким его запомнили современники? И как они относятся к идее присвоить ему звание народного артиста посмертно? 

 

Скажем сразу: сам исполнитель бы это не одобрил. Помните финал фильма «Асса», где друг Бананана приводит персонажа Цоя в ресторан, чтобы устроить музыкантом?

 

— А кем вы, собственно, работаете? — допытывается директор.

— Машинистом в котельной.

— А где вы живете, где прописаны?

— Он — поэт, он на белом свете живет! заявляет его товарищ.

 

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Фото: Global Look Press / Russian Look
Фото: Global Look Press / Russian Look

И пока дама долго и нудно перечисляет должностные обязанности, фронтмен «Кино» уже идет к сцене и исполняет «Мы ждем перемен».

 

Но давайте по-честному. Можете ли вы вспомнить хотя бы одного артиста из современных, из молодых! которые вот так же интересны? Которые бередят душу? Ну нет же. Их просто нет. Так почему бы не дать это звание хотя бы в знак памяти. 

 

Между тем в городе на Неве считают, что это невозможно.

 

«Рассмотрев обращение Daily Storm к губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. о присвоении Цою Виктору Робертовичу почетного звания «Народный артист Российской Федерации», Комитет по культуре сообщает следующее...» говорится в ответном письме. 

 

Фото: Global Look Press / Замир Усманов
Фото: Global Look Press / Замир Усманов

А далее идут так не любимые Цоем «пункты». И в частности, пункт 8 положения о государственных наградах со званиями, которые можно присвоить, когда человека уже нет.  

 

«Вышеуказанное почетное звание к таковым не относится, пишет председатель комитета Федор Болтин. Награждение государственными наградами за творческие достижения посмертно не производится».


«Кроме того, согласно Положению о почетном звании «Народный артист Российской Федерации», уточняют в аппарате Беглова, оно присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный артист РФ» или «Заслуженный деятель искусств РФ».

 

Кстати, такое же письмо мы направили и другим кандидатам в губернаторы. Тем более что выборы уже на носу. Мол, так и так, Цой он легенда. Многие специально приезжают в Петербург, чтобы походить по его местам, а кочегарка, где он работал, давно стала культовой. И до сих пор не народный?! Давайте это исправим! Но в ответ тишина. Хотя, казалось бы, вот он, готовый лозунг.

 

Не рад такой идее и Борис Гребенщиков*. Вернее, его это даже смешит.


Как сильно изменились нравы, пишет он и добавляет смайл «головокружение». В их времена звания заслуженного или народного были показателем принадлежности к насквозь «фальшивой советской культуре». Поэтому такие титулы, объясняет БГ, были бы оскорблением.

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков Фото: Global Look Press / Николай Титов

Оскорблением и для Цоя, и для всех его близких, считает артист.


Слово режиссеру фильмов «Йя-Хха» и «Игла» Рашиду Нугманову. Это благодаря его картинам мы узнавали про котельную «Камчатка» и восхищались цоевским Моро.  


«Добрый день! А зачем ему какие-то выдуманные награды, присуждаемые непонятно кем? — в свою очередь спрашивает Рашид Мусаевич. — Народ уже сам подарил Виктору Цою признание и любовь во многих поколениях. Что может быть выше этого?! Виктор вне системы, и любое звание только принизит его статус, а не повысит его».

 

«Единственное, что я бы горячо поддержал, — его включение в The Rock & Roll Hall of Fame [Зал славы рок-н-ролла], — добавляет он. — Виктор заслужил такого признания, но это самая сложная задача».

 

Напомним, что в Зал славы рок-н-ролла попадают как группы, так и исполнители. Правда, с условием: с момента выхода первой пластинки должна пройти четверть века. Номинантов выбирает специальный комитет, а затем голосуют уже эксперты. Например, в 2020-м туда были включены рэпер The Notorious B.I.G и американская певица Уитни Хьюстон. И он, и она посмертно.

Рашид Нугманов
Рашид Нугманов Фото: АГН Москва / Любимов Андрей

А вот какого мнения звукорежиссер «Кино» Алексей Вишня... 


«Я считаю, что Виктор Цой был субкультурной звездой. Не всеобщего масштаба, — начинает он. К тому же Виктор не был тем человеком, который рвал душу за счастье публики, за ее удовольствие».

 

«Цой не был служителем искусства! восклицает музыкант. И это надо понимать. Он не служил ему — он просто не успел. Но народ его любит, и если ему можно дать звание, то это будет неплохо. Я обязательно поставлю свою подпись. Хотя и резона в этом особо нет».

 

Что сказал бы сам Цой, если б ему дали это звание еще при жизни?

 

«Вы знаете, он бы очень удивился, — заявляет Вишня. — Потому что одно дело, когда актер 20 лет служит в театре за копейки и потом обретает известность. А другое — когда какая-то субкультурная волна вытаскивает человека наверх и он начинает получать в 20, в 30, в 40, в 50 раз больше, чем народный артист. И тут главное — слово «деньги». Не от служения — а за деньги!»

Алексей Вишня
Алексей Вишня Фото: Вконтакте @polittechno

Поэтому звание — это награда. Награда за труд, за тяжелый, многолетний труд, подчеркивает наш собеседник. Чувствуете разницу?


«Алексей, а вот вы знали Виктора Цоя лично, — спрашиваем мы. — Он чем-то отличается от сегодняшних звезд? Ну, например, от того же Шамана?»  


«Ничем! Он точно такой же. С такой же манерой поведения. Вот такая вот звезда — и все!»


Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, артист уснул за рулем и его машина врезалась в «Икарус». Хотя есть и другие. Вплоть до того, что музыкант не заметил поворот, так как переворачивал кассету со своим последним альбомом. Что говорят говорят поклонники? Что он не умер, а просто вышел покурить. Сейчас постоит, подумает и вернется.


*Признан иноагентом

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