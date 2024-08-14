«Не паникуйте и не бойтесь — ждите русских!»: как протестанты помогают мирным селам Донбасса и бойцам на передовой

Многие протестанты в России поддерживают политику президента Владимира Путина. Daily Storm побеседовал с российскими пасторами, чтобы выяснить, по каким соображениям они сегодня помогают тылу, в том числе и в Курской области, а некоторые — и бойцам на линии боевого соприкосновения.
«Церковь всегда была предана государству»
Многие обыватели уверены, что если какое-то экзотическое для наших краев вероучение не входит в российский «общерелигиозный мейнстрим», то его адепты непременно поддерживают все, даже самые дикие либеральные веяния Запада и «топят за Украинушку».
Однако русские протестанты — за редчайшими исключениями — стоят на традиционных (о чем Daily Storm уже писал) и патриотических ценностях.
«Кальвинистская церковь всегда была предана государству, — сказал в интервью с Daily Storm пресвитер и кандидат философских наук, лидер Евангелическо-реформатской церкви г. Москвы (в основном это течение знают именно как кальвинизм) Александр Макеев.
В беседе с нами пресвитер объяснил, почему он согласен с одной из заявленных еще в феврале 2022 года целей СВО — денацификацией Украины:
«Кальвинизм требует «преданности не по долгу, а по убеждениям». Моя мама родом из Харькова, моя покойная бабушка — из Мариуполя, — сказал Макеев. — Она могла бы рассказать обо всей этой националистической сволочи, поскольку пережила Гражданскую войну на Украине как раз в тех местах. Петлюровцы (войска одного из лидеров «самостийной Украины» в 1917-1920 годах — Симона Петлюры. — Примеч. Daily Storm) не просто устраивали еврейские погромы — они резали всех подряд. Махновцы (анархические отряды другого участника гражданской войны на Юге России — Нестора Махно. — Примеч. Daily Storm) были по сравнению с ними образцом дисциплины».
Адвентисты помогают жителям Курской области
Другой расхожий миф, будто любой протестант — «антивоенщик», отчего это вероучение ненадолго стало модным у некоторых поверхностно образованных релокантов. Действительно, отдельные деноминации (разновидности) протестантизма, например «Адвентисты седьмого дня», допускают полный отказ от военной службы: соответствующей коллизии посвящен оскароносный фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести». Однако в остальном адвентисты — одна из самых антилиберальных церквей даже в Америке и ЕС, выступающая против гей-браков, абортов и прочей «повесточки».
Тем интереснее услышать слова русского прихожанина той же церкви (напомним, изначально возникшей в США). «Наша прямая задача — помощь пострадавшим в зонах стихийных бедствий и военных конфликтов, — рассказал в интервью DailyStorm Александр Леухин. Он руководит Общероссийской общественной организацией «Центр по оказанию помощи АДРА» (национальное отделение Адвентистского агентства помощи и развития, ADRA — международного благотворительного фонда, созданного церковью «Адвентистов седьмого дня» еще в 1980-е).
Леухин и его единоверцы не остались в стороне и после вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области: «Члены нашей церкви помогают вывозить людей, оказавшихся в зоне украинских обстрелов, оказывают гуманитарную помощь. Например, звоним в Курск, нам говорят: «Эвакуированным не на чем спать». Мы сразу покупаем раскладушки, привозим в ПВР [пункт временного размещения беженцев]. Уже раздали свыше 500 килограммов круп для их пропитания. Сейчас планируем следующий этап — закупить продуктовые наборы на два миллиона рублей: чтобы наши братья и сестры из Курска и Белгорода развезли по тем селам на опасных направлениях, где еще остаются жители».
Похожие проекты адвентисты вели и на новых территориях: для ПВР в Мариуполе, например, купили 350 комплектов постельного белья и фильтровальные установки, дабы оставшиеся без дома хотя бы могли поспать на свежих простынях и выпить чистой воды.
На прямой вопрос «Ваша позиция по СВО» Леухин отвечает столь же прямо:
«Мой гражданская позиция и моя вера, основанная на библейском учении, — помогать своей земной Родине и ближним, оказавшимся в беде. И я вижу: те члены нашей церкви, что остались в России, регулярно жертвуют на гуманитарные нужды и поддерживают пострадавших от боевых действий».
Протестантского капеллана на СВО вдохновляют православные батюшки
Многие другие протестантские течения разрешают верующим брать в руки оружие для защиты Родины. Представитель еще одной деноминации, настоятель лютеранского храма Святой Троицы на Введенском кладбище в Москве пастор Игорь Алисов в беседе с Daily Storm указывает на зарубежный опыт:
«Лютеранская вера никогда не отрицала «государственное устройство общества» и «институты, призванные поддерживать порядок». Лютеранское учение никогда не призывало отказываться от службы в армии, полиции и других силовых структурах. Более того, Лютер (Мартин Лютер — немецкий богослов, основавший лютеранство почти 500 лет назад. — Примеч. Daily Storm) в многочисленных работах всегда утверждал важность подобных должностей для существования общества».
По словам пастора Алисова, в странах, где его конфессия многочисленна, таких как США, в армии существуют лютеранские военные капелланы, имеющие офицерские звания и табельное оружие.
«Я лично в начале 2000-х встречал на духовных собраниях в Финляндии местных лютеранских военных капелланов. У лютеран нет дилемм, связанных с военными священниками или духовной службой церкви в армии: это всегда считалось правильным и нормальным», — добавил он.
С 2022 года Алисов занимается опаснейшим делом — окормляет верующих (не только лютеран: многие обряды и догмы у разных течений христианства сходны) на линии фронта. Сей путь будущего священника начался еще в детстве — с того самого «патриотического воспитания», которое так претит некоторым людям либерально-космополитических взглядов:
«Я рос в семье военнослужащих Таманской дивизии, даже мама имела воинское звание — старший прапорщик. С раннего детства отец брал меня на полигон, где я стрелял из автомата, изучал боевую технику. Помню, наш сосед тогда вернулся из Афганистана с орденом Красной Звезды и боевыми наградами, подарил мне кепку-афганку, которую я потом долго носил», — вспоминает в беседе с Daily Storm Алисов.
Неудивительно, что, повзрослев, будущий пастор пошел по той же стезе: сначала — военное училище, потом — служба в армии, затем — петербургская лютеранская семинария.
Впрочем, Бог дал человеку свободу воли — и оную можно употреблять по-всякому. Один из лидеров той же общины, архиепископ ЕЛЦР (Евангелическо-лютеранской церкви России) Дитрих Брауэр после начала СВО бежал из Москвы в Германию, дав газете Die Zeit плохо состарившиеся интервью о том, будто «церкви в России угрожает неминуемый конец».
Игорь Алисов называет такое поведение единоверца «не иначе как предательством»: «Когда началась СВО, а затем и [осенью 2022 года] частичная мобилизация, я всецело был на стороне нашего солдата. Никогда не было в мыслях уехать куда-то из России, бросить служение и «искать лучшей жизни». Убегают те, кто ставит свою личность выше Божьей воли и сопротивляется указанному Богом пути. Я никого не собираюсь всерьез осуждать за это: люди, бегущие от войны, не делают ничего противоестественного, это обычный инстинкт самосохранения. А вот преодолеть страх, повернуться к опасности лицом, встать на защиту слабого и даже пожертвовать собой — удел действительно сильных. И таких я встретил среди наших солдат и офицеров на передовой».
По словам пастора, громадное впечатление на него произвел духовный подвиг Михаила Васильева и Александра Цыганова — православных полковых священников, прозванных десантными батюшками. Они служили в самом пекле, справляли церковные обряды для наших подразделений, держащих оборону на левом берегу Днепра, — и погибли при артобстреле в ноябре 2022 года. У одного осталось шестеро, у другого — четверо детей. Более старший по возрасту отец Михаил Васильев за десятилетия полкового служения привел к вере и Святому крещению тысячи солдат и офицеров.
«Для меня они настоящие герои христианской веры и христианской жизни, — заявил Алисов. — А всем, кто находится в страхе или смятении на оккупированных нацистским режимом территориях, я хочу сказать: не паникуйте и не бойтесь — ждите русских!
«Мы пытались призвать украинских братьев еще до весны 2024 года»
Евангелист-пятидесятник (еще одно направление протестантизма) Константин Бендас пытался помочь ближним на Украине начиная с киевского Майдана 2013-2014 годов.
«Мы обратились к таким же благотворительным и религиозным организациям Украины, — вспоминает Константин Бендас те события уже более чем 10-летней давности; долгое время, до 2019 года, он был вторым лицом Российского объединенного союза христиан веры Евангельской — пятидесятников (РОСХВЕ), а сейчас сохраняет сан епископа и является членом попечительского совета крупного благотворительного фонда «Светлый путь».
«Помню, мы написали обращение от Консультативного совета глав протестантских церквей России к украинским братьям — с цитатами из Библии, предложив провести молитвенную встречу ради мира. Однако в Москву или Минск они ехать отказались. С большим трудом мы провели в апреле 2014 года такую встречу в Иерусалиме (кстати, российская сторона тогда оплатила украинцам проезд и отель), потом — в Норвегии», — сказал Бендас.
Но сохранить отношения через межхристианский диалог не удалось.
Что ж, российские евангелисты-пятидесятники поступили, как Бог заповедовал: принялись помогать мирным жителям только что провозглашенных ДНР и ЛНР, о коих «мировое сообщество» забыло.
Как раздавать гуманитарку
Фонд «Светлый путь», с которым сотрудничает Константин Бендас, стал одной из первых НКО (некоммерческих организаций), снабжающих население народных республик гуманитарной помощью. Сейчас тот эпизод полузабыт, но первая «независимая» зима 2014-2015 годов ЛДНР выдалась тяжелой.
«В один из дней весны 2014 года я пешком перешел российско-украинскую границу (притом что украинские коллеги выступали против гуманитарной деятельности в Донбассе: «это нарушение территориальной целостности Украины»), — продолжает вспоминать Бендас. — После разговора с людьми было принято однозначное решение: есть нужда — помогаем».
Простым жителям Луганска или Донецка тогда не хватало элементарных вещей: продуктов, воды, медикаментов, семенного фонда на следующий год… Хоспис, детские приюты, ассоциация инвалидов — список получателей помощи ширился с каждым месяцем. Некоторые утверждают, что самый большой круг волонтеров и узлов распределения гуманитарки в ЛДНР долгие годы был именно у «Светлого пути». Впрочем, наш собеседник о том говорит мимоходом, помня: гордыня для христианина — грех.
«Пожалуй, до половины пунктов горячего питания, действовавших в Донбассе в самые тяжелые первые годы, организовали протестантские НКО. У нас таких точек имелось до 80 (хотя, разумеется, и волонтеры, и благополучатели могли быть любых конфессий). Возможно, причина всему — наш религиозный постулат: «Спасен Богом, чтобы служить людям». Голодного — накорми, нагого — одень!» — поделился Константин Бендас.
Иные начинающие общественники впадают в соблазн «работать на картинку»: приезжаешь в Донбасс (да — подальше от линии фронта), вручаешь людям под камеры какие-нибудь ништяки — вроде и они довольны, и ты пиаришься. Однако настоящие НКО, как правило, действуют иначе.
«Мы уже давно ничего не раздаем на площадях, не устраиваем очередей (куда в последние годы есть риск прилета вражеского дрона или снаряда. — Примеч. Daily Storm). У нас четкий список людей, которых мы лично знаем и поддерживаем. Некоторых — с 2015-го. Адресно привозим продукты, лекарства, подгузники, одежду к школе для детей — кому что требуется», — рассказал собеседник Daily Storm.
Константин благодарен Господу, что за все годы работы в Донбассе у него не было ни одного потерянного волонтера. По мелочам — случалось: простреленные, посеченные осколками машины. Но — все живы. По канонам его веры молиться надо «за всех и обо всех, включая наших врагов». И русские протестанты в унисон с православными братьями молятся — дабы на многострадальной земле воцарился мир.