Многие протестанты в России поддерживают политику президента Владимира Путина. Daily Storm побеседовал с российскими пасторами, чтобы выяснить, по каким соображениям они сегодня помогают тылу, в том числе и в Курской области, а некоторые — и бойцам на линии боевого соприкосновения.





«Церковь всегда была предана государству»





Многие обыватели уверены, что если какое-то экзотическое для наших краев вероучение не входит в российский «общерелигиозный мейнстрим», то его адепты непременно поддерживают все, даже самые дикие либеральные веяния Запада и «топят за Украинушку».





Однако русские протестанты — за редчайшими исключениями — стоят на традиционных (о чем Daily Storm уже писал) и патриотических ценностях.





«Кальвинистская церковь всегда была предана государству, — сказал в интервью с Daily Storm пресвитер и кандидат философских наук, лидер Евангелическо-реформатской церкви г. Москвы (в основном это течение знают именно как кальвинизм) Александр Макеев.





В беседе с нами пресвитер объяснил, почему он согласен с одной из заявленных еще в феврале 2022 года целей СВО — денацификацией Украины:





«Кальвинизм требует «преданности не по долгу, а по убеждениям». Моя мама родом из Харькова, моя покойная бабушка — из Мариуполя, — сказал Макеев. — Она могла бы рассказать обо всей этой националистической сволочи, поскольку пережила Гражданскую войну на Украине как раз в тех местах. Петлюровцы (войска одного из лидеров «самостийной Украины» в 1917-1920 годах — Симона Петлюры. — Примеч. Daily Storm) не просто устраивали еврейские погромы — они резали всех подряд. Махновцы (анархические отряды другого участника гражданской войны на Юге России — Нестора Махно. — Примеч. Daily Storm) были по сравнению с ними образцом дисциплины».