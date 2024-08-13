«Сил, терпения и веры!»: Эвелина Бледанс выразила слова поддержки жителям Курской области, где все еще идут бои

Эвелина Бледанс выразила слова сочувствия и поддержки жителям Курской области, которые подверглись атакам ВСУ. По словам артистки, все, что она сейчас может им пожелать, это терпения и веры. Но победа – она придет, и, возможно, этот день уже близок. Как прошли ее недавние концерты для военных? Что она думает о судьбе Зеленского? Общается ли с участниками одесского проекта «Маски-шоу»? И что обычно отвечает, когда у нее спрашивают «Чей Крым?»
— Добрый день! Расскажите, пожалуйста, следите ли вы за событиями в Курской области и что бы вы хотели пожелать людям, которые оказались в такой ситуации?
— Мне хочется пожелать им сил, терпения и веры — ведь только вера может нас спасти от гибели, от ран и от потери близких!
Вот мы с вами разговариваем, а в этот самый момент я вместе с сыном Семеном нахожусь в аэропорту Ставрополя, потому что все последние 10 дней мы провели в Новороссийске. Поездка состоялась по приглашению мэра города Андрея Кравченко, а перед заселением в отель нам провели инструктаж.
Нас просили не открывать окна, не высовываться и вообще держаться от них подальше. А в случае угрозы сразу прятаться в ванной.
Кстати, наши друзья так и сделали. Они постелили себе прямо там — там и ночевали!
Для нас это разовые вещи, а для людей, которые живут на приграничных территориях, — реальность. И я с трудом могу представить, что творится у них на душе. Особенно у кого дети. Я полночи молилась, чтобы к нам ничего не залетело!
— А где находится тот отель, в котором вы останавливались?
— Прямо на берегу, вблизи военных кораблей. Поэтому нам было страшно. Но слава Богу, все обошлось. А на День ВДВ мы выступали в легендарной 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Пели для военных и вручали им ордена и медали.
Конечно, Семена пришлось готовить. Потому что многие бойцы были с тяжелыми ранениями — кто без руки, кто без ноги, — а он в силу своего возраста еще не понимал, что произошло, и ему приходилось объяснять. Но мы артисты, мы должны нести хорошее настроение! Поэтому вдохновенно и с большой отдачей провели этот день и получили приглашение на следующий год.
В следующем августе Воздушно-десантным войскам исполнится 95 лет. Мы будем это широко отмечать, и даст Бог — в полную мощь, как это было раньше. На плацу, с демонстрацией техники и наших достижений.
Кстати, один из военных написал стихи — и мы хотим положить их на музыку, чтобы в следующем году приехать в эту же дивизию уже с новой песней.
— Как они реагировали на Семино выступление?
— Ну конечно, все аплодировали, фотографировались. А в какой-то момент ему даже подарили тельняшку и голубой берет. И я очень рада, что пообщавшись с такими мужественными людьми, он понял, как по-настоящему надо любить свою родину. Я думаю, для него это было хорошим жизненным уроком.
— Владимир Зеленский вновь заговорил о мире и заявил, что цель Украины — «подготовить реальный фундамент» для завершения конфликта уже в этом году. А ведь вы знали его лично... Верите ли вы его обещаниям? Или это обычные уловки?
— Да мы и на тот Новый год верили, что все закончится, но ему никто не даст это сделать. Как бы он ни хотел! Он загнал свою страну в такие долги, что уже не принадлежит себе. Ни он сам, ни Украина.
Это уже абсолютно проданная Западу территория. Ничего своего они не имеют, и когда им придется расплачиваться за танки и самолеты, которые тот им поставил, им просто придется отдать страну. Вот и все!
Поэтому... что он может обещать? Он ни на что не способен.
— Глядя на него тогдашнего, можно ли было подумать, что через много лет он станет таким беспринципным и продажным?
— Нет. Но жажда славы, жажда власти — делают свое дело и, к сожалению, приводят вот к таким печальным последствиям. Потому что в какой-то момент его и его семью попросту устранят. Сотрут с лица земли — и все. Поэтому это и огромный риск.
Мне кажется, что мужчина, который любит своих родных, никогда не подставит их под удар. Я уже молчу про всю страну. Я говорю только про его самых близких.
— Многие зрители помнят вас по одесскому проекту «Маски-шоу». А общаетесь ли вы с теми ребятами сейчас?
— Нет, я ни с кем не общаюсь. Первое время я еще пыталась писать, звонить, спрашивать, как дела. Но... кто жестко, кто никак. И, конечно, мне тоже никто не звонит и не пишет, потому что я — в России.
— Вы родились и выросли в Ялте. Как часто вы туда возвращаетесь?
— Постоянно. И только этой весной я была там целых три раза. Я обожаю свой город и очень не люблю, когда кто-то пытается задать провокационный вопрос: «А чей Крым?»
Но ответ такой: Крым — крымчан! Потому что крымчане там жили и будут жить. Это мой дом, моя родина. Поэтому я всегда говорю: Крым — мой!