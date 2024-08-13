— Владимир Зеленский вновь заговорил о мире и заявил, что цель Украины — «подготовить реальный фундамент» для завершения конфликта уже в этом году. А ведь вы знали его лично... Верите ли вы его обещаниям? Или это обычные уловки?

— Да мы и на тот Новый год верили, что все закончится, но ему никто не даст это сделать. Как бы он ни хотел! Он загнал свою страну в такие долги, что уже не принадлежит себе. Ни он сам, ни Украина.

Это уже абсолютно проданная Западу территория. Ничего своего они не имеют, и когда им придется расплачиваться за танки и самолеты, которые тот им поставил, им просто придется отдать страну. Вот и все!

Поэтому... что он может обещать? Он ни на что не способен.

— Глядя на него тогдашнего, можно ли было подумать, что через много лет он станет таким беспринципным и продажным?

— Нет. Но жажда славы, жажда власти — делают свое дело и, к сожалению, приводят вот к таким печальным последствиям. Потому что в какой-то момент его и его семью попросту устранят. Сотрут с лица земли — и все. Поэтому это и огромный риск.





Мне кажется, что мужчина, который любит своих родных, никогда не подставит их под удар. Я уже молчу про всю страну. Я говорю только про его самых близких.