Музыкант Аким Апачев объяснил своим зрителям, почему на его концерте в петербургском клубе MOD наряду с гимном Российской Федерации и песней «Лето и арбалеты» звучали и песни на мове. И это когда в Курской области такая беда. Но «пел и буду петь», говорит артист. Виноват не язык. Виноват киевский режим!

10 августа. Петербург. Концерт Апачева. Зал полон. Кто с флагом, кто в камуфляже. Все говорит о том, что тут не какая-то попса, а серьезное мероприятие.

Но что происходит дальше — артист переходит на украинский и зрители слышат сначала «Пливе кача» («плывет утка, девки хороводят, в «Азовстали» демонов хоронят»), а затем кавер на «Пачку сигарет» Цоя. И тоже на мове. Но насколько это правильно?

«Пел, пою и буду петь на украинском языке, — говорит Аким в беседе с Daily Storm. — Пою эти песни в Донецке, в Луганске, в Мелитополе, в Геническе, в Питере, в Москве. Много раз говорил о том, что украинский язык для меня — это часть большого русского языка, большого русского культурного наследия. И мы не должны отдавать это украинцам».

«Отмечу, что именно на языковом вопросе и строится сегодняшняя украинская нация, — продолжает музыкант. — А большинство из тех, кто зашел в Курскую область, говорят на русском. Поэтому язык, мне кажется, вторичен. Первичны политика и действующий киевский режим».

Напомним, что 6 августа жизнь в приграничной Судже разделилась на до и после. В городе начались обстрелы. Кто имел возможность, пытался выехать, однако их ждали засады ВСУ.

Среди погибших есть и 24-летняя девушка, которая спасалась вместе с мужем, мамой и сыном и была беременна вторым малышом.

По рассказам ее близких, противник стрелял прямо спереди, в упор. Поэтому шансов выжить не было. Другим членам семьи удалось остаться в живых.