«Проходят года — но эта боль осталась»: сооснователь «Любэ» рассказал, как песня «Там, за туманами» вдруг стала посвящением погибшей подлодке «Курск»

Поэт Александр Шаганов рассказал об истории создания песни «Там, за туманами», которую считают посвящением морякам с погибшей подлодки «Курск». Хотя композиция писалась задолго до тех событий, а в клипе использовались кадры времен Великой Отечественной. «Но так бывает, что какие-то стихи соприкасаются с историей, — говорит Александр. — И для меня это большая честь!»

10 августа 2000 года. Подводная лодка «Курск» выходит на учения из залива Западная Лица. На борту судна находятся 118 человек, из них 111 членов экипажа, 5 офицеров штаба дивизии, а также военный представитель и инженер с завода «Дагдизель». Море спокойно, ничто не предвещает беды.

Однако в 11 часов 28 минут 26 секунд на также находящемся в зоне учений крейсере «Петр Великий» фиксируют сильнейший подводный взрыв. А в 40 минут 42 секунды — второй.

О трагедии россиянам расскажут только 14-го, и все последующие дни люди проведут возле приемников и будут ждать вестей. А может, поднимут? А может, спасут? Но спасение так и не пришло.

Сегодня название той подлодки стало нарицательным, а посвященные ей стихи — классикой. От печального «Карандаш ломается, холодно, темно, капитан Колесников пишет нам письмо» («ДДТ») до горьких строчек Гарика Сукачева:

Лодка шла на норд-вест, на намеченный курс,

Выполнять боевую работу.

И на солнце сверкая грозным именем «Курск»,

Уходила в глубокую воду...

Как рассказывает поэт Александр Шаганов, создавая стихи к песне «Там, за туманами», он еще не знал, что ее тоже причислят к таким посвящениям. Но со временем эта вещь начала обретать новые смыслы.

«Я сочинил ее, когда вернулся из своего первого путешествия по северным морям, — рассказывает он Daily Storm. — И буквально за ночь у меня родились вот эти строки, которые потом очень полюбили и подводники, и ребята с героической лодки «Курск».

Сыграло роль и то, что его отец служил в морском флоте, продолжает мужчина, а на вопрос, какое время он считает лучшим, неизменно отвечал: «Ну конечно, то, которое я провел на Балтике».

И вот так потихоньку, потихоньку эти ощущения вдруг вылились в слова:

Синее море, только море за кормой.

Синее море, и далек он, путь домой...

«Папа служил еще в середине 50-х, — говорит поэт, — но это и моя внутренняя гордость!»

Композиция «Там, за туманами» вышла в 1997 году и открыла пятый альбом «Любэ» «Песни о людях». А уже через несколько лет случился «Курск»...

«То есть история этой песни напрямую соприкоснулась с историей страны, — говорит Александр. — Ее очень почитают моряки; она помогает людям в их работе, в тяжелых походах, в бури и штормы. А теперь она звучит еще и в память».

«Поэтому сегодня, в очередную годовщину гибели подлодки и я, и весь наш коллектив разделяем эту скорбь! — говорит Шаганов. — Проходят года, но эта боль по-прежнему остается в наших сердцах. Мы помним великий подвиг этих ребят, которые ушли из жизни, выполняя задание, и будем помнить его всегда!»

Напомним, что после гибели «Курска» на его борту нашли несколько записок, каждая из которых тем или иным образом подтверждает догадки исследователей. После серии взрывов 23 уцелевших моряка собрались в девятом кормовом отсеке и продолжали бороться за жизнь.

«12.08.2000 г. 15.25. Здесь темно писать, но на ощупь попробую, — говорилось в письме капитана. — Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо! Колесников».