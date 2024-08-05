«И вот прямо здесь, в землянке, я писал диссертацию»: ушедший на СВО актер Александр Хвостов рассказал, как ему служится

— Скучаете? По ансамблю, по концертам?

— Скажу так: мне некогда скучать. Но с кем-то из ребят мы общаемся и сейчас. Иногда списываемся. Узнаем друг у друга, как дела. Они приезжали к нам в полк, давали концерт. Хотя сейчас уже не видимся, потому что произошло разделение. Они находятся в Ленинградском округе, а я в Московском.





— Как это восприняли ваши родные?





— Ну, конечно, они сначала переживали, что мне придется идти в штурмовое подразделение. Но, слава Богу, обошлось. Теперь я постоянно прошу совета у родителей по вопросам военнослужащих и их родственников.

У отца я консультируюсь по юридическим вопросам, а у мамы — по социальным, потому что у них в этом большой опыт. Ведь далеко не все военнослужащие юридически и социально образованы, имеют знания о льготах, о выплатах и прочее.

Мне необходимо к каждому найти подход, с каждым поговорить, каждого выслушать. Это очень сложно, но вместе с тем это важно, ибо без тыла, без крепкого морального состояния, без силы духа военнослужащему будет трудно на передовой.

— Но, наверное, вам уже есть чем гордиться?

— Я очень переживаю за реляции! Реляция — это описание подвига военнослужащего, за который ему необходимо выдать государственную либо ведомственную награду.





То есть со всего полка к тебе поступают ходатайства с реляциями — а в полку две с половиной тысячи человек! Ты все это прочитываешь, изучаешь и проверяешь, затем отправляешь на проверку в дивизию, а после ходатайство идет на проверку в армию. От моей работы зависит, наградят военнослужащего или нет.

И когда кого-то из ребят награждают — это всегда такое волнение и одновременно гордость! Я горжусь каждым, кто выполняет опасные задачи и работает на передовой. Они заслужили, чтобы их отметили, но, к сожалению, не каждый отмечен. Есть хорошая фраза по этому поводу: «Без права на славу, во славу державы», — это очень точно передает девиз штурмовых подразделений.