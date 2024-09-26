«Каждый день на передке по-своему прекрасен и по-своему страшен». Актер Эдуард Захарук рассказал о своем новом месте службы

— Дело даже не в профессии. Дело в месте, где я жил. Это Ростовская область. Приграничье с ЛНР. А как далось это решение? Не могу сейчас сказать (задумывается).

Оно не было спонтанным! Я к нему готовился. И понимал, что это важно.

Важно, потому что в тот момент у нас еще не было таких массированных беспилотных вражеских атак и не применялись Storm Shadow и прочие средства дальней артиллерии и баллистической техники. Поэтому мне хотелось создать буферную зону, дабы вся эта история не прилетела по нашим ростовским домам.

— Как это приняли ваши родители?

— Мама не знала до последнего. Она узнала, когда я уже был «за ленточкой». Папа догадывался. Но папа — офицер. Он принял это как должное, как нужное, как необходимое. Хотя все очень переживают: и родители, и брат, а теперь к ним прибавилась еще и супруга, потому что за прошедшие два года я успел жениться.

— Как поддерживаете связь? Или одна смс утром, одна вечером?

— Связь поддерживается ежедневно. Естественно, подбадриваем друг друга, скучаем. Стараемся общаться почаще. И интересуемся, как дела.