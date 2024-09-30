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«Над народом издеваются или что?»: в командах Маши Распутиной и Григория Лепса отреагировали на фейковые афиши от украинских спецслужб
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Вражеская пропаганда состряпала очередной вброс Коллаж: Daily Storm
Культура

«Над народом издеваются или что?»: в командах Маши Распутиной и Григория Лепса отреагировали на фейковые афиши от украинских спецслужб

Вражеская пропаганда состряпала очередной вброс

Коллаж: Daily Storm

Администрация Курской области предупредила жителей об очередной провокации. В областном центре появились афиши, которые призывают людей прийти на Красную площадь и посмотреть концерт с участием звезд. Кого обещают? И почему туда нельзя идти?

 

Город Курск. Автобусная остановка и большой цветной плакат «Я — курский».


«Среди участников — Григорий Лепс, Олег Газманов, Маша Распутина, — говорится в анонсе, — и чеченский ансамбль «Вайнах», а молодежь ждет андеграундная группа «Ом».


Вход — свободный, зазывают провокаторы. Там же якобы пройдет выставка трофейной техники, бесплатный фудкорт для «жителей временно оккупированных территорий» и розыгрыш квартиры.

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Афиша несуществующего концерта на остановках в городе Курске
Афиша несуществующего концерта на остановках в городе Курске Фото: Соцсети

Между тем правительство региона призывает никуда не ходить и сидеть дома.


«Новая дезинформация от украинских спецслужб, — говорится в его официальной группе. — Неизвестными были расклеены афиши несуществующего концерта на остановках в городе Курске. Напоминаем: в Курской области действует запрет на проведение массовых мероприятий».


«Просим быть бдительными, — заявляют власти. — О подозрительных гражданах и оставленных предметах сообщайте по номеру 112».


В шоке от такой афиши и в команде Маши Распутиной.


«Сразу видно, что это фейк, — говорит Daily Storm продюсер артистки Виктор Захаров. — Я думаю, что жители и сами понимают, что там не до концертов. Тем более что в регионе это сейчас запрещено».


«Чего они хотели этим добиться? — восклицает он в адрес авторов. — Над народом издеваются или что?!»


Одного не учли эти люди, говорит продюсер: даже если бы фестиваль состоялся, исполнительницу бы не позвали.


«Машу на такие мероприятия и не приглашают, — поясняет он. — На них выступают только народные или заслуженные артисты, а у нее подобных званий нет».


Не намерен нарушать запрет на проведение мероприятий и исполнитель песни «Самый лучший день».


«Здравствуйте! Вся информация о предстоящих концертах размещена в разделе «афиша» на официальном сайте Григория Лепса», — сообщает нам его директор Владимир Урюпин.


Заглядываем на портал, а там...


11 октября — Новосибирск, «Локомотив-арена». 13 октября — Красноярск, «Гранд холл Сибирь».


Как 12-го можно быть в Курске — знают только провокаторы.


«Кто это распространяет? И в чем смысл такой липовой афиши?» — спрашивают жители области.


«Видимо, чтобы собрать много людей в одном месте», — предполагает кто-то из мужчин.


«Какой-то туповатый план у тех фантазеров-диверсантов», — делятся мнением местные.


«Видели с подругой, ходили два парня возле ТЦ «МегаГринн», — сообщает одна из девушек. — Раздавали такие листовки и снимали. Видимо, для отчета».


Напомним, что незадолго до этого власти Курска опровергли информацию о проведении большого флешмоба. Утверждалось, что он пройдет 25 сентября и будет приурочен ко Дню города.


«Эти данные являются фейком ЦиПСО», — заявил заместитель главы Курска Сергей Котляров.


﻿Из-за сложной оперативной обстановки все отменено. Поэтому никаких флешмобов не планировали и не планируют.

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