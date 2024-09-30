«Над народом издеваются или что?»: в командах Маши Распутиной и Григория Лепса отреагировали на фейковые афиши от украинских спецслужб

Между тем правительство региона призывает никуда не ходить и сидеть дома.





«Новая дезинформация от украинских спецслужб, — говорится в его официальной группе. — Неизвестными были расклеены афиши несуществующего концерта на остановках в городе Курске. Напоминаем: в Курской области действует запрет на проведение массовых мероприятий».





«Просим быть бдительными, — заявляют власти. — О подозрительных гражданах и оставленных предметах сообщайте по номеру 112».





В шоке от такой афиши и в команде Маши Распутиной.





«Сразу видно, что это фейк, — говорит Daily Storm продюсер артистки Виктор Захаров. — Я думаю, что жители и сами понимают, что там не до концертов. Тем более что в регионе это сейчас запрещено».





«Чего они хотели этим добиться? — восклицает он в адрес авторов. — Над народом издеваются или что?!»





Одного не учли эти люди, говорит продюсер: даже если бы фестиваль состоялся, исполнительницу бы не позвали.





«Машу на такие мероприятия и не приглашают, — поясняет он. — На них выступают только народные или заслуженные артисты, а у нее подобных званий нет».





Не намерен нарушать запрет на проведение мероприятий и исполнитель песни «Самый лучший день».





«Здравствуйте! Вся информация о предстоящих концертах размещена в разделе «афиша» на официальном сайте Григория Лепса», — сообщает нам его директор Владимир Урюпин.





Заглядываем на портал, а там...





11 октября — Новосибирск, «Локомотив-арена». 13 октября — Красноярск, «Гранд холл Сибирь».





Как 12-го можно быть в Курске — знают только провокаторы.





«Кто это распространяет? И в чем смысл такой липовой афиши?» — спрашивают жители области.





«Видимо, чтобы собрать много людей в одном месте», — предполагает кто-то из мужчин.





«Какой-то туповатый план у тех фантазеров-диверсантов», — делятся мнением местные.





«Видели с подругой, ходили два парня возле ТЦ «МегаГринн», — сообщает одна из девушек. — Раздавали такие листовки и снимали. Видимо, для отчета».





Напомним, что незадолго до этого власти Курска опровергли информацию о проведении большого флешмоба. Утверждалось, что он пройдет 25 сентября и будет приурочен ко Дню города.





«Эти данные являются фейком ЦиПСО», — заявил заместитель главы Курска Сергей Котляров.





﻿Из-за сложной оперативной обстановки все отменено. Поэтому никаких флешмобов не планировали и не планируют.