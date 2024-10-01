Антонов, Винокур и Лолита — о смерти артиста Добрынина: Его песни пели на лавочках и звучали со всех утюгов

На 79-м году жизни умер народный артист России Вячеслав Добрынин. Человек, который написал легендарные «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», был одним из самых популярных советских композиторов и творил до последних дней своей жизни. За карьеру Добрынин написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов. Юрий Антонов, Владимир Винокур, Лолита поделились с Daily Storm воспоминаниями об ушедшем артисте, который был, по их мнению, талантливым и хорошим человеком.





«Слава Добрынин. Вячеслав Добрынин. Известнейший композитор. Музыкант. Прекрасный пианист, — вспоминает Винокур. — Я познакомился со Славой в 1975 году, когда пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Мы первые пели тогда его песню «Прощай». Немыслимый успех! Потом ее записал Лев Валерьянович Лещенко — и это вообще был шлягер номер один».





«Слава написал огромное количество песен — и все-все шлягеры, — добавляет артист. — Все — попадания. Ушел из жизни выдающийся артист. И самое главное — Человек. Славочка, кланяюсь памяти твоей!».





Певица Лолита заметила, что сегодня ушел еще один музыкант-эпоха. «Не помню, чтобы еще кого-то называли доктор Шлягер! Он подарил возможность многим артистам состояться», — считает исполнительница.





«Его песни пели на лавочках, и со всех утюгов звучали хиты, ставшие народными. Неизменен и этот порядок вещей на земле, переход в иной мир. Но Слава сделал все, чтобы остаться в этом. Будут новые поколения с новыми версиями его песен. Значит, Вячеслав Добрынин — жив!» — отметила Лолита.





Композитор Юрий Антонов признался, что просто шокирован новостью о смерти коллеги: «Непросто говорить. Человек умер... Хороший такой был человек. И очень талантливый. Я выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Добрынина».





Добрынин, помимо творчества, был любителем футбола. Артист с удовольствием (пока позволяло здоровье) посещал матчи московского «Динамо», находясь в ложе вместе со своим коллегой и другом Львом Лещенко.





«Раньше была тесная связь у футболистов и артистов. В «Лужниках» устраивали концертные программы «Спорт и искусство», мы вместе выступали. С Леоновым, Хазановым, Лещенко и Мартыновым приезжали на динамовскую базу, общались с командой. Я садился за новогорский рояль, пел свою песню: «Динамо» — это класс, «Динамо» — это сила…» — ностальгировал в одном из интервью Добрынин.





Столичная команда уже выразила соболезнования по поводу смерти одного из своих знаменитых поклонников. «Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким прославленного артиста», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.





Вячеслав Добрынин окончил Музыкальное училище по дирижерско-хоровому и народному отделениям, а затем — истфак МГУ. Но состоялся не как историк. Он писал музыку для таких звезд, как Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Валентина Легкоступова. С 1986 года Добрынин выступал сольно и также имел успех как певец. За свое творчество он в 1991 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1996-м стал народным артистом России.





Предварительно, Добрынин скончался из-за осложнений после перенесенного инсульта. СМИ писали, что последний месяц он уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего и занималась его лечением. Ранее Добрынину дали инвалидность после двух инсультов. Артист не выступал несколько лет. Похоронят Добрынина на Троекуровском кладбище.