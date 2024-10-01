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Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин
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Ему было 78 лет Вячеслав Добрынин
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Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Ему было 78 лет

Вячеслав Добрынин Фото: Global Look Press / Анатолий Ломохов

На 79-м году жизни скончался советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Артиста несколько дней назад доставили в одну из столичных клиник. По предварительной информации, недавно он перенес инсульт. 

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Среди известных хитов Добрынина — «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». 


Песни с его музыкой исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные в СССР и России артисты. 


С 1986 года Добрынин начал карьеру сольного артиста. В 1996 году ему присвоили звание «Народный артист России».

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