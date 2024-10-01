Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Среди известных хитов Добрынина — «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...».





Песни с его музыкой исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные в СССР и России артисты.





С 1986 года Добрынин начал карьеру сольного артиста. В 1996 году ему присвоили звание «Народный артист России».