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Мэра дагестанского Избербаша задержали за получение взятки в особо крупном размере
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В отношении Магомеда Исакова уже возбудили уголовное дело undefined
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Мэра дагестанского Избербаша задержали за получение взятки в особо крупном размере

В отношении Магомеда Исакова уже возбудили уголовное дело

Мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По данным ТАСС,  в администрации города и дома у Исакова сейчас проводятся обыски.

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В региональном управлении СК подтвердили информацию о задержании Исакова. Там также указали, что в отношении мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.


По версии следствия, в 2019 году Исаков получил взятку в 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.


В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Исакова меры пресечения, добавили в ведомстве. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, уточнили в следственном управлении. 

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