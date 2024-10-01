Мэра дагестанского Избербаша задержали за получение взятки в особо крупном размере

Мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По данным ТАСС, в администрации города и дома у Исакова сейчас проводятся обыски.
В региональном управлении СК подтвердили информацию о задержании Исакова. Там также указали, что в отношении мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2019 году Исаков получил взятку в 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Исакова меры пресечения, добавили в ведомстве. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, уточнили в следственном управлении.