Мэра дагестанского Избербаша задержали за получение взятки в особо крупном размере

В региональном управлении СК подтвердили информацию о задержании Исакова. Там также указали, что в отношении мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.





По версии следствия, в 2019 году Исаков получил взятку в 3,9 миллиона рублей от застройщика за несовершение действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.





В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Исакова меры пресечения, добавили в ведомстве. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, уточнили в следственном управлении.