Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов из России с начала года выросло более чем на 30 миллиардов долларов

По данным агентства, с начала года состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличилось до 25 миллиардов, а основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло до 25,9 миллиарда долларов.





Самым богатым из предпринимателей остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда, до 32,6 миллиарда.





Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с начала 2024 года Лисин заработал 4,27 миллиарда долларов, что увеличило его состояние до 28,2 миллиарда.