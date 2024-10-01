Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов из России с начала года выросло более чем на 30 миллиардов долларов

Состояние самых богатых российских предпринимателей за 2024 год увеличилось на 31,025 миллиарда долларов. Такие данные приводит Bloomberg после расчета «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
По данным агентства, с начала года состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличилось до 25 миллиардов, а основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло до 25,9 миллиарда долларов.
Самым богатым из предпринимателей остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда, до 32,6 миллиарда.
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с начала 2024 года Лисин заработал 4,27 миллиарда долларов, что увеличило его состояние до 28,2 миллиарда.
Татьяна Ким (недавно вернула девичью фамилию с Бакальчук), чье состояние оценивается в 8,51 миллиарда долларов, с начала года прибавила чуть больше трех миллиардов. Павел Дуров, напротив, лишился 85 миллионов (все его состояние оценивается в 9,07 миллиарда).
Больше всего обеднели основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (минус 5,51 миллиарда долларов; всего 15,6 миллиарда), владелец группы Volga Group Геннадий Тимченко (минус 3,45 миллиарда; всего 10,7 миллиарда) и председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон (минус 2,27 миллиарда; всего 25,2 миллиарда).