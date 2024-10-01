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Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса
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Главными приоритетами блока он также назвал усиление обороны и налаживание связей с союзниками undefined
Новости

Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса

Главными приоритетами блока он также назвал усиление обороны и налаживание связей с союзниками

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рюттеэ на церемонии вступления в должность генерального секретаря НАТО высказал мнение о том, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.

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«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая страна», — сказал он. 


Двумя другими главными задачами НАТО он назвал усиление обороны альянса для сдерживания угроз и укрепление связей с союзниками в Европе, Индо-Тихоокеанском и других регионах. 


Также Рютте заявил, что благодаря прежнему генсеку Йенсу Столтенбергу, «НАТО стала сильнее и более сплоченной, чем когда-либо». 


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