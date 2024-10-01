Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рюттеэ на церемонии вступления в должность генерального секретаря НАТО высказал мнение о том, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.
«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая страна», — сказал он.
Двумя другими главными задачами НАТО он назвал усиление обороны альянса для сдерживания угроз и укрепление связей с союзниками в Европе, Индо-Тихоокеанском и других регионах.
Также Рютте заявил, что благодаря прежнему генсеку Йенсу Столтенбергу, «НАТО стала сильнее и более сплоченной, чем когда-либо».
Заметка дополняется