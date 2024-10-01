Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса

«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая страна», — сказал он.





Двумя другими главными задачами НАТО он назвал усиление обороны альянса для сдерживания угроз и укрепление связей с союзниками в Европе, Индо-Тихоокеанском и других регионах.





Также Рютте заявил, что благодаря прежнему генсеку Йенсу Столтенбергу, «НАТО стала сильнее и более сплоченной, чем когда-либо».





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