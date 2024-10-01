ФСБ: Задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей

Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ проведена в 78 регионах РФ. Задержаны 39 радикалов, склонявших по указанию Украины подростков к насильственным акциям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Проукраинские радикалы склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей, уточнили в ФСБ. По данным ведомства, возраст задержанных — от 14 до 35 лет. Из них девять человек якобы готовили вооруженные нападения.
Переписка с украинскими кураторами велась через мессенджер Discord, уточнили в ЦОС ФСБ.
По информации ведомства, были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.