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ФСБ: Задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей
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По данным ведомства, возраст задержанных — от 14 до 35 лет undefined
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ФСБ: Задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей

По данным ведомства, возраст задержанных — от 14 до 35 лет

Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ проведена в 78 регионах РФ. Задержаны 39 радикалов, склонявших по указанию Украины подростков к насильственным акциям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

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Проукраинские радикалы склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей, уточнили в ФСБ. По данным ведомства, возраст задержанных — от 14 до 35 лет. Из них девять человек якобы готовили вооруженные нападения. 


Переписка с украинскими кураторами велась через мессенджер Discord, уточнили в ЦОС ФСБ. 


По информации ведомства, были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций. 

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