ФСБ: Задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию против представителей власти, одноклассников и учителей

Проукраинские радикалы склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей, уточнили в ФСБ. По данным ведомства, возраст задержанных — от 14 до 35 лет. Из них девять человек якобы готовили вооруженные нападения.





Переписка с украинскими кураторами велась через мессенджер Discord, уточнили в ЦОС ФСБ.





По информации ведомства, были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.