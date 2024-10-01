Избитая в Ульяновске бабушка потребует от обидчика не менее миллиона рублей компенсации

В Ульяновске мужчина подошел к пенсионерке, продававшей цветы на улице, и несколько раз без причины ударил ее по лицу. Бабушка сама вызвала полицию, а наутро пошла в больницу. Серьезных травм у нее не нашли. Теперь пенсионерка намерена через суд взыскать со своего обидчика не меньше одного миллиона рублей, сообщил Daily Storm ее адвокат Руслан Нагиев. Он отметил, что мужчина даже лично не извинился перед потерпевшей.





«Мы с ней приняли решение, что подаем иск в рамках уголовного дела о возмещении морального вреда. Будем заявлять сумму, думаю, не меньше миллиона рублей», — рассказал адвокат.





«Валентине Алексеевне просто безразлична его судьба, и наказание человеку она оставляет на усмотрение суда. На данный момент она и не прощает мужчину. Этот человек личные извинения моей доверительнице не принес и моральный ущерб не возместил», — добавил Нагиев.





Суд ранее отправил под домашний арест 46-летнего мужчину. На допросе он не смог объяснить причины своего поведения, сказав лишь: «Так получилось». Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.





Позднее мэр Ульяновска Александр Болдакин призвал напавшего на бабушку отправиться на СВО, где «его молодая удаль и бойцовские навыки будут полезны». Чиновник назвал поступок мужчины аморальным и абсолютно недопустимым.





О пострадавшей женщине известно, что она 25 лет проработала педагогом в музыкальной школе. А сейчас продает цветы, чтобы иметь дополнительные средства на жизнь.





После случившегося художник Никас Сафронов, который сам родом из Ульяновска, пообещал помочь 69-летней пострадавшей с легальным местом торговли. В своем Telegram-канале Сафронов также написал, что переведет женщине 100 тысяч рублей.