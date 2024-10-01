На муфтия Тюменской области напали с молотком и газовым баллончиком в его кабинете

Там сообщили, что посетитель вошел в служебный кабинет Садыкова под предлогом обсуждения вопросов деятельности регионального духовного управления мусульман (ДУМ).





Муфтий сумел оказать сопротивление злоумышленнику, которого позже задержали прибывшие на место полицейские. Муфтию оказали помощь, его здоровью ничего не угрожает, уточнили в ДУМ.





«Во время задержания он сознался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области», — пояснили представители муфтията.





Духовное управление мусульман Тюменской области также обратилось к единоверцам с призывом «сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман».





Зиннат Садыков возглавляет ДУМ Тюменской области с 2014 года.