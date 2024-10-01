Напавший с ножом на губернатора Чибиса извинился перед ним и назвал свой поступок неадекватным

Совершивший покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов извинился перед потерпевшим на заседании суда и назвал свой поступок неадекватным.
«Мой неадекватный, необдуманный поступок не объяснить ни с правовой, ни с человеческой стороны. Я искренне раскаиваюсь в содеянном», — цитирует подсудимого РИА Новости.
На главу Мурманской области 4 апреля напали с ножом во время его встречи с жителями. В результате покушения Чибис получил ранение в живот и был отправлен в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавшим оказался житель региона Александр Быданов.
Его задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к главе региона неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично. Он заявил о намерении извиниться перед губернатором.