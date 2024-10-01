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Напавший с ножом на губернатора Чибиса извинился перед ним и назвал свой поступок неадекватным
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Глава региона получил ранение в живот в апреле этого года, сейчас идет суд над злоумышленником undefined
Новости

Напавший с ножом на губернатора Чибиса извинился перед ним и назвал свой поступок неадекватным

Глава региона получил ранение в живот в апреле этого года, сейчас идет суд над злоумышленником

Совершивший покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов извинился перед потерпевшим на заседании суда и назвал свой поступок неадекватным. 

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«Мой неадекватный, необдуманный поступок не объяснить ни с правовой, ни с человеческой стороны. Я искренне раскаиваюсь в содеянном», — цитирует подсудимого РИА Новости. 


На главу Мурманской области 4 апреля напали с ножом во время его встречи с жителями. В результате покушения Чибис получил ранение в живот и был отправлен в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавшим оказался житель региона Александр Быданов.


Его задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к главе региона неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично. Он заявил о намерении извиниться перед губернатором.

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