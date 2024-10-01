В Духовном управлении мусульман Азиатской части России прокомментировали нападение на муфтия Тюменской области. Чтобы избежать подобных нападений, нужно контролировать возможных приверженцев радикальных течений, считают священнослужители.





Пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) региона сообщила, что на председателя Зинната Садыкова в его рабочем кабинете с молотком и баллоном со слезоточивым газом напал посетитель-радикал. Здоровью Садыкова ничего не угрожает, нападавший задержан.





«Это напали его паства, мечеть в Вагайском районе, которая входит в состав Духовного управления мусульман Тюменской области», — уточнил Daily Storm глава правления «Казыятского управления мусульман Тюменской области» ДУМ Азиатской части России Ибрагим Сухов.





Он предположил, что настоятель мечети был не в курсе деятельности радикалов, потому что «у них своя жизнь».





Чтобы избежать подобных нападений, Сухов призвал не запрещать все исламские течения подряд, а присматривать и контролировать возможных приверженцев радикальных течений.





«Всеми запретами мы их, радикалов или кого-то еще, загоняем в подполье. И потом вот это все происходит, на мой взгляд. Потому что когда они этим занимаются, их не видно и за ними нужен какой-то присмотр, какой-то контроль. А когда они уходят в подполье — там нет ни контроля, ничего — как они, чего они?» — сказал священнослужитель.





Ибрагим Сухов также призвал не называть без разбора все направления ислама в разных регионах России радикализмом или ваххабизмом. «В Башкирии, например, еще где-то, еще где-то [управления мусульман]…Кто главнее, у кого верховодство? Получается, это — свой, это не свой, у человека может быть свое мнение по отношению к этому течению или направлению <...> у нас просто клеймо дают: «радикал», «ваххабит», — посетовал он.