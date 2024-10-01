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В Шебекино утверждают, что ВСУ минируют улицы города
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По сообщению очевидцев, снаряды разбросали рано утром undefined
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В Шебекино утверждают, что ВСУ минируют улицы города

По сообщению очевидцев, снаряды разбросали рано утром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют улицы Шебекино, предположительно, с помощью тяжелого беспилотника «Баба-яга». Сообщения о работе саперов появились в местных Telegram-каналах около семи часов утра.

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Также были опубликованы фото мин, которые, вероятно, разбросали на одной из улиц города. На похожем боеприпасе в Шебекино 10 июня подорвались трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала «Россия 24».


Руководитель местного предприятия рассказал Daily Storm, что саперы нашли на их территории мину и взорвали ее на месте.


«Говорят: ну откройте нам ворота, у вас во дворе лежит какая-то взрывчатая ерунда. Я открыл, они сказали, что подорвут ее на месте. Подорвали, и нам разрешили заходить», — поделился он.


Сотрудница местного магазина отметила, что в здание ее проводили полицейские: «Показали, куда пройти, чтобы обойти место, где лежали «лепестки». <...> Всех, кто приезжал на машинах, — никого не пускали. Оставили за территорией, пока не открыли проезд».


В Telegram-каналах писали, что улицу могли заминировать с дрона «Баба-яга». Собеседники Daily Storm сказали, что мины разбросали рано утром и пока неизвестно, при помощи чего.

#всу #мина #шебекино
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