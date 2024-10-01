Журналистка Баязитова в письме из колонии сообщила, что попросила Путина о помиловании

Журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.





Баязитова написала письмо из ИК-1 во Владимирской области. Ее этапировали туда после недели пребывания в СИЗО-1 во Владимире.





Баязитова также заявила, что ей не удалось получить форменную одежду в колонии, и теперь она опасается, что это может быть засчитано как нарушение и повлияет на решение об условно-досрочном освобождении.





27 ноября 2023 года журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову приговорили к пяти и 4,5 года колонии соответственно. Их обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.





Ранее гособвинение просило для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Они администрировали Telegram-каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия».