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Журналистка Баязитова в письме из колонии сообщила, что попросила Путина о помиловании
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Она отбывает наказание во Владимирской области undefined
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Журналистка Баязитова в письме из колонии сообщила, что попросила Путина о помиловании

Она отбывает наказание во Владимирской области

Журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.


Баязитова написала письмо из ИК-1 во Владимирской области. Ее этапировали туда после недели пребывания в СИЗО-1 во Владимире.


Баязитова также заявила, что ей не удалось получить форменную одежду в колонии, и теперь она опасается, что это может быть засчитано как нарушение и повлияет на решение об условно-досрочном освобождении. 


27 ноября 2023 года журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову приговорили к пяти и 4,5 года колонии соответственно. Их обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. 


Ранее гособвинение просило для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Они администрировали Telegram-каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия».

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#помилование #баязитова #александра баязитова #владимир путин
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