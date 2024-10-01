Неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве, погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу на остановке в Тель-Авиве. Пресс-служба израильской полиции сообщила, что инцидент произошел в Яффо — южном районе города со смешанным еврейско-арабским населением.





По данным правоохранителей, по меньшей мере несколько человек пострадали, есть подозрение, что это теракт. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли четыре человека, как минимум 10 получили ранения.





Израильский телеканал ILTV передает, что нападавших было трое. В то же время МИД страны сообщил о ликвидации двух стрелков. О судьбе третьего информации нет.





Стрельба произошла на фоне предупреждений израильской армии, призвавшей быть готовыми уйти в укрытия во время атаки Ирана. В ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали пуск ракет со стороны арабского государства. По данным ABC News, речь идет приблизительно о 250 снарядах.