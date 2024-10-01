Адвокат Баязитовой сообщил, что не знает о ее просьбе к Путину о помиловании

«Это [ходатайство] со мной не согласовывалось, она уже отбывает наказание, я не знаю», — сказал Михеев.





Ранее о ходатайстве журналистки написал Telegram-канал Baza. Из письма стало известно, что она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области.





В письме журналистка также пожаловалась, что в исправительной колонии для нее нет форменной одежды. Она выразила опасения, что из-за этого ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.