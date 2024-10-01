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Адвокат Баязитовой сообщил, что не знает о ее просьбе к Путину о помиловании
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С ним не согласовывалось письмо на имя президента, подчеркнул защитник undefined
Новости

Адвокат Баязитовой сообщил, что не знает о ее просьбе к Путину о помиловании

С ним не согласовывалось письмо на имя президента, подчеркнул защитник

Журналистка Александра Баязитова не согласовывала со своим адвокатом просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании. Об этом Daily Storm сообщил сам защитник Игорь Михеев.

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«Это [ходатайство] со мной не согласовывалось, она уже отбывает наказание, я не знаю», — сказал Михеев.


Ранее о ходатайстве журналистки написал Telegram-канал Baza. Из письма стало известно, что она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области.


В письме журналистка также пожаловалась, что в исправительной колонии для нее нет форменной одежды. Она выразила опасения, что из-за этого ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.

#баязитова #помилование #владимир путин
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