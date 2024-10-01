Зеленский заявил об «очень-очень сложной» ситуации для ВСУ

По словам Зеленского, успех при ведении боевых действий «зависит от каждого в команде Украины». Кроме того, он пообещал представить союзникам Киева на встрече в формате «Рамштайн» «все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте».





25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.





Он добавил, что РФ всегда является сторонницей мира, но при условии, что будет обеспечена безопасность и выполнены задачи спецоперации.





Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский выразил мнение, что конфликт с Россией не может быть урегулирован путем переговоров. Он заявил, что для достижения мира необходимо принудить РФ, и раскритиковал тех, кто стремится наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.