Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Трамп назвал атаку войной, а Байден отдал приказ американским военным помочь в отражении ударов

По территории Израиля со стороны Ирана было запущено около 500 ракет. Такие данные приводит газета The Jerusalem Post. СМИ называют различные цифры. Отмечалось, что последовали две волны ударов по еврейскому государству.





Агентство Fars со ссылкой на источник утверждает, что минимум 80% запущенных Ираном ракет поразили цели в Израиле. Корпус стражей исламской революции уточнил, что среди пораженных объектов были военная база и газовые платформы в Средиземном море.





Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные были предупреждены о возможной подготовке удара со стороны Ирана.





По его словам, любой удар по Израилю будет иметь последствия и армия готова как к оборонительным, так и к наступательным действиям. Haaretz пишет, что Израиль закрыл свое воздушное пространство. Аналогичное решение приняли Ирак и Иордания.





МИД Израиля назвал атаку беспрецедентной. Медики заявили, что в Тель-Авиве ранены два человека, при этом легкие ранения получили люди по всей стране.





В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщили, что массированный обстрел Израиля стал ответом на смерть генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Военные сообщили, что при реакции Израиля последуют сокрушительные атаки.





Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана. В Белом доме уточнили, что американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации.





Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной. Бывший американский лидер выразил уверенность, что нынешней ситуации не произошло бы, если бы он возглавлял Белый дом.