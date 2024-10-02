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Axios: Израиль планирует нанести существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни
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Перед этим израильские чиновники проконсультировались с США undefined
Новости

Axios: Израиль планирует нанести существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни

Перед этим израильские чиновники проконсультировались с США

Израиль в течение нескольких дней нанесет существенный удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

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По словам источников, удар может быть направлен на объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. Чиновники заявили, что если Иран нападет снова, то Израилем будут рассматриваться удары по ядерным объектам исламской республики.

Два израильских чиновника отметили, что созванное после начала атаки заседание кабинета министров завершилось через несколько часов. При этом было достигнуто понимание, что Израиль ответит Ирану военным путем. Однако четкого решения, каким именно будет ответ, принято не было.

Одной из причиной, по которой это решение не приняли, стало желание израильских чиновников проконсультироваться с администрацией Байдена, отметил высокопоставленный израильский чиновник.

В ходе прошедших 1 октября переговоров между правительством Израиля и Джо Байденом, США ясно дали понять, что поддерживают ответ Израиля, но считают, что его следует проявлять сдержанно.

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