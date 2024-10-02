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У зампреда партии «Яблоко» Шлосберга прошли обыски
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На него завели уголовное дело за нарушение обязанностей иноагента undefined
Новости

У зампреда партии «Яблоко» Шлосберга прошли обыски

На него завели уголовное дело за нарушение обязанностей иноагента

В квартире в Пскове у заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан иноагентом) прошли обыски, сообщает RT.

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По данным издания, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

В пресс-службе партии рассказали, что Шлосберг находится на допросе и с ним работает адвокат. Подробности произошедшего выясняются.

В 2024 году Шлосберг дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. В связи с этим наступила уголовная ответственность, отмечает RT.

В мае 2022 года Шлосбергу выписали два штрафа за дискредитацию армии, уточняет РБК. Минюст России включил в реестр иноагентов Шлосберга в июне 2023 года.

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