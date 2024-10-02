У зампреда партии «Яблоко» Шлосберга прошли обыски

В квартире в Пскове у заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан иноагентом) прошли обыски, сообщает RT.
По данным издания, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.
В пресс-службе партии рассказали, что Шлосберг находится на допросе и с ним работает адвокат. Подробности произошедшего выясняются.
В 2024 году Шлосберг дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. В связи с этим наступила уголовная ответственность, отмечает RT.
В мае 2022 года Шлосбергу выписали два штрафа за дискредитацию армии, уточняет РБК. Минюст России включил в реестр иноагентов Шлосберга в июне 2023 года.