На блогера Лерчек и ее бывшего мужа завели новое уголовное дело

МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уголовное дело заведено по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Дело связано с оплатой онлайн-марафонов Лерчек через Дубай, отмечает РИА Новости. Вменяемая Чекалиным статья предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Общий ущерб от действий четы Чекалиных составляет более 250 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112».
В 2023 году в отношении Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Чекалины погасили около 500 миллионов рублей долгов, и уголовные дела были закрыты.