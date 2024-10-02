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Семь человек погибли в Тель-Авиве из-за теракта
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Еще 16 человек пострадали undefined
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Семь человек погибли в Тель-Авиве из-за теракта

Еще 16 человек пострадали

Семь граждан Израиля были убиты и еще 16 получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве вечером 1 октября. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам расследования инцидента.

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Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, остановившегося на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по бульвару и стреляли по гражданам.

Было установлено, что теракт совершили два жителя Хеврона. Один был убит на месте происшествия, а второй тяжело ранен. У них были автоматическое оружие, патроны и ножи.

Ранее они не подвергались арестам, однако известно, что один из них участвовал в беспорядках.

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