Семь человек погибли в Тель-Авиве из-за теракта

Семь граждан Израиля были убиты и еще 16 получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве вечером 1 октября. Об этом сообщила полиция Израиля по итогам расследования инцидента.
Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, остановившегося на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по бульвару и стреляли по гражданам.
Было установлено, что теракт совершили два жителя Хеврона. Один был убит на месте происшествия, а второй тяжело ранен. У них были автоматическое оружие, патроны и ножи.
Ранее они не подвергались арестам, однако известно, что один из них участвовал в беспорядках.