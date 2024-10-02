Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили выход из Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командование.
Оперативное командование «Хортица» заявляет, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону» ВСУ, «возникла угроза оцепления города». В связи с этим было решено вывести войска из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил потерю ВСУ Угледара. Он считает, что министру обороны Рустему Умерову следует немедленно уйти в отставку.
Российские бойцы практически завершили зачистку Угледара от оставшихся украинских подразделений, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Источник рассказал, что Киев понес огромные потери из-за отказа вывести свои силы из города, пока это было возможно.