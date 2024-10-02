Один человек погиб при пожаре в театре в Екатеринбурге

При пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб человек, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
По данным МЧС России и прокуратуры региона, в театре загорелись вещи на площади в 15 квадратных метров в помещении на четвертом этаже. Из здания театра спасены шесть человек по пожарной автолестнице и с помощью спасательного устройства, также эвакуированы 105 человек.
Сотрудники Госавтоинспекции ввели временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта для безопасности участников дорожного движения.
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием. Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Согласно афише на официальном сайте театра, 2 октября мероприятий не запланировано.