Один человек погиб при пожаре в театре в Екатеринбурге

По данным МЧС России и прокуратуры региона, в театре загорелись вещи на площади в 15 квадратных метров в помещении на четвертом этаже. Из здания театра спасены шесть человек по пожарной автолестнице и с помощью спасательного устройства, также эвакуированы 105 человек.