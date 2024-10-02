«Иранские ракеты лупят по всему подряд»: писательница Дина Рубина описала сегодняшнюю обстановку в Израиле

Живущая в Израиле писательница Дина Рубина рассказала, как она переживала массированную ракетную атаку со стороны Ирана. На территории страны была объявлена воздушная тревога. Люди прятались в убежищах и бронированных комнатах. Однако жизнь не останавливается, говорит женщина, и уже этим вечером они соберутся всей семьей и будут праздновать еврейский Новый год...
— Дина Ильинична, здравствуйте! Расскажите, где вы и как это далеко от эпицентра?
— Ну естественно, я в самом эпицентре, поскольку я живу в Израиле и нахожусь посредине страны.
— И как там обстановка?
— А вы знаете, я считаю, что это настоящий триумф израильской системы ПВО, потому что у нас перехвачены абсолютно все ракеты. И — беспрецедентная наглость Ирана, который их отправляет. Они лупят по всему подряд. Поэтому все наши надежды только на нее.
Мы, конечно, посидели в бронированных комнатах. Это понятно.... Но что делать? Бывает. И конечно, Израиль ответит. И хорошо ответит!
— Как они выглядят? И разрешается ли подходить к окнам?
— К окнам? Они закрыты стальным щитом, поэтому к ним не подходят. И дверь тоже стальная. Такие помещения есть во всех домах, которые строились после войны в Персидском заливе (в 1990-1991 годах. — Примеч. Daily Storm).
Все серьезно, понимаете? Поскольку Израиль сейчас переживает нападение сразу с семи сторон. Забавно: Израиль якобы агрессор, а нападают с семи сторон! Семь фронтов у нас. Поэтому такая защита. Бронированные стены. Бронированное окно и бронированная дверь.
— А воздушная тревога? Она звучит?
— Разумеется. Во-первых, на каждый телефон сразу приходят сообщения, а кроме всего прочего, звучит сирена.
— Уточняем, потому что не все российские читатели представляют, как это выглядит...
— Конечно! Кроме того, российскому читателю важно понимать, кто агрессор, а кто нет. Потому что в России очень большой крен на защиту Ирана.
— У вас не было мыслей уехать?
— Нет, никогда. Здесь живут мои дети, мои внуки. Да и я была уже вполне сознательным и половозрелым человеком, когда выбирала переезд в Израиль. Это было почти 35 лет назад, поэтому у меня нет никакого основания считать, что где-то в другом месте мне будет безопаснее.
— Знаю, что 6 октября вы должны принять участие в концерте «Живем и помним» в израильском театре «Гешер». Получается, его отменят? И жизнь остановилась?
— Я пока не знаю. Но почему остановилась? Она остановилась на два-три часа, пока шел обстрел, и я очень надеюсь, что это выступление все-таки состоится. Посмотрим! Если нет, то его перенесут.
А сейчас у нас начались праздники. Это такое особое время... Сначала — Рош Ха-Шана, то есть еврейский Новый год. Потом — Праздник кущей, или Суккот. И вот вы сейчас застали меня прямо на пороге. Я только что вернулась из магазина, куда ездила купить всякие вкусные вещи, потому что вечером придет семья, и мы будем отмечать.
— Их уже открыли?
— А что такого? (С удивлением.) У нас полные магазины и полные рестораны.
— Мне бы было страшно даже выйти на улицу...
— Ну что вы! Я не знаю, какие вы там ролики смотрите про Израиль, но у нас все организованно. Да и население поменьше. Территория страны размером с половину Московской области. Поэтому все... как-то очень аккуратно!
— Что бы вы хотели сказать тем, кто далеко и не понимает, что происходит?
— Я хочу, что Израиль переживает действительно тяжелое время, которое началось после чудовищного, вопиющего, садистского и зверского нападения террористической организации ХАМАС!
Потому что каждая потерянная жизнь для нашего народа, для нашей страны — это горе! Горе, понимаете? В отличие от тех террористических организаций, где детей отравляют духовно уже в пятилетнем возрасте. Да что там в пятилетнем — чуть ли не с пеленок. Когда они ходят с этими зелеными повязками и с игрушечными автоматами и поют: «Мы убьем евреев и сбросим их в море». Это такое воспитание.
У нас человек рожден, чтобы учиться! Чтобы получать профессию. Делать открытия. В медицине, в науке. И поэтому, когда какой-нибудь архитектор, актер или адвокат идет в резервистские войска и там погибает, это боль для всей страны.
Слава богу, у нас относительно немного потерь, но это все равно стресс.
Откуда только не летит: из Ирака, из Йемена! Но это все иранские дела, и мне хотелось бы, чтобы в России это тоже понимали!
Иран — это бандитское государство, которое субсидирует, воспитывает, взращивает и науськивает огромное количество своих «прокси» по очень многим странам Ближнего Востока и по миру в целом.
А я все это знаю, потому что когда случается очередной теракт, — в Америке, в Германии, да где угодно — потом выясняется, что это какое-нибудь «Ансар Аллах» (йеменское мятежное движение, внесенное США в список террористических организаций. — Примеч. Daily Storm) или что-то похожее.
То есть Израиль сейчас продолжает держать оборону!
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