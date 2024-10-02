«Иранские ракеты лупят по всему подряд»: писательница Дина Рубина описала сегодняшнюю обстановку в Израиле

— А вы знаете, я считаю, что это настоящий триумф израильской системы ПВО, потому что у нас перехвачены абсолютно все ракеты. И — беспрецедентная наглость Ирана, который их отправляет. Они лупят по всему подряд. Поэтому все наши надежды только на нее.

Мы, конечно, посидели в бронированных комнатах. Это понятно.... Но что делать? Бывает. И конечно, Израиль ответит. И хорошо ответит!

— Как они выглядят? И разрешается ли подходить к окнам?

— К окнам? Они закрыты стальным щитом, поэтому к ним не подходят. И дверь тоже стальная. Такие помещения есть во всех домах, которые строились после войны в Персидском заливе (в 1990-1991 годах. — Примеч. Daily Storm).

Все серьезно, понимаете? Поскольку Израиль сейчас переживает нападение сразу с семи сторон. Забавно: Израиль якобы агрессор, а нападают с семи сторон! Семь фронтов у нас. Поэтому такая защита. Бронированные стены. Бронированное окно и бронированная дверь.

— А воздушная тревога? Она звучит?

— Разумеется. Во-первых, на каждый телефон сразу приходят сообщения, а кроме всего прочего, звучит сирена.

— Уточняем, потому что не все российские читатели представляют, как это выглядит...

— Конечно! Кроме того, российскому читателю важно понимать, кто агрессор, а кто нет. Потому что в России очень большой крен на защиту Ирана.

— У вас не было мыслей уехать?

— Нет, никогда. Здесь живут мои дети, мои внуки. Да и я была уже вполне сознательным и половозрелым человеком, когда выбирала переезд в Израиль. Это было почти 35 лет назад, поэтому у меня нет никакого основания считать, что где-то в другом месте мне будет безопаснее.

— Знаю, что 6 октября вы должны принять участие в концерте «Живем и помним» в израильском театре «Гешер». Получается, его отменят? И жизнь остановилась?