«Пусть каждый, кто пропал, обязательно найдется!»: Ярослав Сумишевский выразил слова поддержки Курской области

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, почему боль жителей Курской области теперь и его боль. В августе 2024-го артист открыл сбор средств на помощь пострадавшим от атак ВСУ, а уже в сентябре — для переселенцев. Благодаря чему люди с ограниченными возможностями получили инвалидные коляски и вещи первой необходимости. «Золотой вы человек, — пишут в Сети. — Спасибо, что не остаетесь в стороне!»





— В курских пабликах много добрых слов в ваш адрес. Почему для вас важно помогать?





— Потому что эти люди оказались в тяжелой ситуации. До этого я помогал бойцам. Ездил в Донбасс. Давал концерты, закупал гуманитарку. И как я мог остаться в стороне, когда такая беда произошла и в Курской области? Поэтому мы сразу объявили сбор средств и перевели их тем, кто нуждался.





К тому же в Курске живут мои знакомые. Я спрашивал у них, как обстановка, и они говорят, что там очень тревожно и уже хотят переезжать.





— Следите ли вы за новостями из Суджи?





— И слежу — я подписан на многие каналы. И переживаю. Потому что у меня у самого была большая трагедия (несколько лет назад у Ярослава погибла жена. — Примеч. Daily Storm), и я знаю, что такое терять близких. Как это тяжело. Когда не знаешь, куда себя деть и что тебе делать.





Когда у меня в семье произошла трагедия, меня поддерживали люди со всей страны! За что я им очень благодарен. Поэтому я считаю, что тоже должен это делать.