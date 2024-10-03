«Пусть каждый, кто пропал, обязательно найдется!»: Ярослав Сумишевский выразил слова поддержки Курской области

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, почему боль жителей Курской области теперь и его боль. В августе 2024-го артист открыл сбор средств на помощь пострадавшим от атак ВСУ, а уже в сентябре — для переселенцев. Благодаря чему люди с ограниченными возможностями получили инвалидные коляски и вещи первой необходимости. «Золотой вы человек, — пишут в Сети. — Спасибо, что не остаетесь в стороне!»
— В курских пабликах много добрых слов в ваш адрес. Почему для вас важно помогать?
— Потому что эти люди оказались в тяжелой ситуации. До этого я помогал бойцам. Ездил в Донбасс. Давал концерты, закупал гуманитарку. И как я мог остаться в стороне, когда такая беда произошла и в Курской области? Поэтому мы сразу объявили сбор средств и перевели их тем, кто нуждался.
К тому же в Курске живут мои знакомые. Я спрашивал у них, как обстановка, и они говорят, что там очень тревожно и уже хотят переезжать.
— Следите ли вы за новостями из Суджи?
— И слежу — я подписан на многие каналы. И переживаю. Потому что у меня у самого была большая трагедия (несколько лет назад у Ярослава погибла жена. — Примеч. Daily Storm), и я знаю, что такое терять близких. Как это тяжело. Когда не знаешь, куда себя деть и что тебе делать.
Когда у меня в семье произошла трагедия, меня поддерживали люди со всей страны! За что я им очень благодарен. Поэтому я считаю, что тоже должен это делать.
— Как реагируют ваши коллеги? И не хотят ли присоединиться?
— Ну, честно говоря, мне в этом еще никто не признавался — что вот, благодаря тебе я тоже решил помочь. Я таких случаев не знаю, но очень надеюсь, что они есть. Потому что, когда я куда-то еду, то обязательно снимаю видео. Чтобы люди смотрели и понимали, как это важно. Может, кто-то увидит и вдохновится, а мы послужим примером.
Последняя поездка была в Луганскую область. Но это совершенно спонтанно. Я понял, что у меня неделя отпуска. Купил все что нужно. Сел в машину — и поехал!
— А когда это было?
— По-моему, в июле. Я побывал в добровольческом отряде Святого благоверного князя Александра Невского, где у меня служит друг. Решил поддержать, а заодно дал концерт.
Поездка получилась непростой, мы добирались более суток, а по прибытии выключили мобильные телефоны. Это делалось в целях безопасности. Спасибо Саше, который помогал поддерживать связь с родными и сообщать, что я в порядке.
— На ваших концертах всегда много военных. А бывает, что подходят, рассказывают какие-то истории?
— Да, это правда, военных много. Мы всегда общаемся, но чтобы они чем-то делились...
Они не любят об этом говорить! Сколько раз спрашивал, все ответы односложные: «Все нормально, все хорошо!» или «Ну было ранение, но это ладно». Может быть, им нельзя. Может, просто не хотят. Кстати, моя бабушка, которая пережила Великую Отечественную, тоже не любила это вспоминать. Видимо, болезненная тема. А сейчас, повзрослев, я понимаю, что надо было ее расспросить, ведь это так важно и интересно.
— То есть это такая связь поколений?
— Да, оба моих дедушки воевали. Один из них (я ношу его фамилию) погиб под Сталинградом. А бабушка по маминой линии пережила всю войну. Она из Белоруссии, из Гомельской области.
Помню, как она рассказывала, что к ним на участок упала бомба, в доме появилась трещина. Как она подкармливала немецких дезертиров. Они жили то ли на чердаке, то ли в подвале.
Есть было почти нечего — но спасал огород.
— Что будет с вашим концертом в Курске 5 ноября? Его отменят?
— Я думаю, что да. Его отменят или перенесут, потому что в Курской области сейчас не до концертов. К тому же там действует запрет на массовые мероприятия. Просто мы планировали его еще за год, когда и представить не могли, как все будет.
— А теперь у вас даже есть песня — «Там, под Курском». Расскажете, как она появилась?
— Ее написала моя подруга Лена Василек. Она раньше пела в группе «Белый день». И сказала: «Я думаю, что лучше тебя ее никто не исполнит». Хотя сама артистка.
Я послушал, и буквально на следующий день мы уже сделали аранжировку и сняли небольшое видео. Это не клип, но хороший и добрый ролик.
Отдельное спасибо композитору Василию Оленеву. У нас получилась красивая песня, которая отражает сегодняшние события в приграничье. А насколько она содержательна — судить вам, слушателям.
— Ваше пожелание его жителям?
— Я хочу пожелать одного: чтобы это поскорее закончилось. Чтобы каждый, кто пропал без вести, обязательно нашелся. Потому что я знаю это чувство. Когда не понимаешь, что происходит и что с этим делать. Это очень тяжело! Поскорее бы все это завершилось.
Всем здоровья, терпения и выдержки. Мы обязательно победим!