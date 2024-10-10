«Если написано Нобелевская, то это полная *****»: российские писатели прокомментировали награду по литературе

В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Она получила награду «за насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни». Российские писатели Герман Садулаев и Илья Стогов в беседе с Daily Storm признались, что относятся к нобелевке критически. Стогов напомнил, что знаменитые авторы Толстой, Горький и Шаламов не были удостоены этой награды.





Нобелевский комитет заявил, что Хан Ган «обладает уникальным пониманием связи между телом и душой, живыми и мертвыми, ее поэтический и экспериментальный стиль стал инновационным в современной прозе».





В 2016 году она получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка» про женщину, отказавшуюся от употребления мяса и столкнувшуюся из-за этого с давлением окружающих.





Герман Садулаев признался, что не следит за вручением нобелевки с тех пор, как награду получила белорусская писательница Светлана Алексиевич — с 2015 года.





«[с тех пор] Премия, наверное, окончательно для меня утратила авторитет. Эта южнокорейская писательница мне не знакома и читать ее пока я тоже не планирую», — поделился он.





Садулаев считает, что зарубежные премии в последнее время дискредитировали себя, «потому что они следуют за повесткой и награждают не в связи с художественными достоинствами произведения, а за какую-то идеологическую составляющую».





Писатель рассказал, что выбирает для чтения иностранные книги по личному вкусу и советам друзей, в том числе профессора филологии и специалиста по зарубежной литературе Андрея Аствацатурова.





Илья Стогов относится к нобелевке еще более критично. «Нобелевская премия никакого отношения к литературе не имеет. Нобелевскую премию не получили Толстой, Горький», — напомнил он.





Также награды из Швеции не был удостоен, например, Варлам Шаламов, который писал на важную и больную для нашей страны лагерную тему, добавил Стогов.





«Есть Букеровская — хорошая премия. Если на обложке написано «Букер», то имеет смысл почитать, — скорее всего, вы получите удовольствие. Во Франции, если написано Гонкуровская, — то скорее всего, вы получите удовольствие. Если написано Нобелевская, то это полная х**** какая-то, потому что ее дают за политические достижения», — считает автор.





«Можно по результатам Нобелевского голосования предположить, где в следующий раз полыхнет. То есть вдруг какой-то был всплеск вот этих вот восточноевропейских писателей — и мы видим, что происходит на Украине», — отметил он. Писатель допустил, что фокус Нобелевской премии на писателях с Дальнего Востока может означать, что в азиатских странах произойдет какое-то значимое политическое событие.