«Память народа не должна быть однобокой»: участники СВО рассказали, слушают ли там Михаила Круга

Со здания колледжа имени Кайкова в Твери хотят снять мемориальную доску в память о Михаиле Круге, который учился здесь с 1977-го по 1980 год. Причин две. Первая: что она незаконна. Хотя на ее открытии присутствовали официальные лица. И вторая: там хотят разместить памятные таблички выпускникам, которые погибли на СВО. Возможно ли такое соседство! Что об этом думают на войне? И слушают ли там «Владимирский централ»?
Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
— Считаю, что снимать доску, которая посвящена Михаилу Кругу, — это большая-большая глупость. Огромная глупость. Мне кажется, они будут прекрасно смотреться вместе: и доски бойцам, и доска, посвященная Михаилу. Потому что Мишу Круга слушали, слушают и слушать будут всегда. В том числе и молодые бойцы.
А они и правда очень любят шансон! Это часть нашей богатой отечественной культуры, и если бы Миша был жив, он бы точно был на СВО.
И знаете, почему я так думаю? Потому что Вика Цыганова, вместе с которой он записывал песни, целиком и полностью посвятила себя выступлениям на позициях. Постоянно приезжает и поддерживает.
Миша был бы с нами, с нормальными артистами, и выступал для бойцов!
Вот поэтому я и говорю, что это глупость. Эти доски должны висеть рядом. Для меня они все герои!
Юрий Сивачев, художник, преподаватель Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, член-корреспондент РАХ, участник СВО:
— Считаю, что погибшим ребятам надо ставить отдельный памятник. Сделать Аллею Героев! А со стен колледжа все снять. Не люблю шансон и ни разу не слышал, чтобы его пели на фронте.
Скажу проще: вот я до мобилизации работал в училище имени Митрофана Борисовича Грекова. Вы, наверное, знаете такого живописца, чьим именем названа Студия военных художников. И у нас учился Никас Сафронов. Который периодически туда приезжает, устраивает конкурсы, дарит студентам подарки, в том числе денежные. Вот ему бы такую доску! Актеру... — да, можно. Участникам СВО!
А этот исполнитель пел бандитские песни. Для бандитов пел и бандитами убит. Но разве это круто? Ну, согласитесь? А дети, студенты, смотрят — о, Михаил Круг! — и сидят, слушают его шансон. Есть чем гордиться, называется?
Лучше бы повесили табличку, что в этом колледже учился какой-нибудь великий педагог. Великий мастер. Такие-то художники. Вот кого нужно прославлять.
А имена героев СВО не надо на стены вешать! Чтобы каждый день ходить — и видеть... Как какой-то мемориал. Как кладбище. Сделайте почетную аллею! Чтобы там таблички стояли. Гравированные. Или просто печати. С цветами, с клумбами. И назовите Аллеей памяти!
Не надо делать из этого учебного заведения какое-то посме... Как у Брежнева медали. А то там сейчас всего натыркают, и вообще будет безобразие.
Там надо устраивать экскурсии. Ребята, а вы знаете, что наш колледж окончил вот такой актер? Чтобы студенты понимали: ага, если он у нас учился, значит, нужно быть таким же. Стремиться, развиваться и прочее. А не сидеть с гитарой и петь шансон!
Александр Хвостов, актер Свердловского государственного академического театра драмы, участник СВО:
— Здравствуйте, мне кажется, что этот вопрос не должен обсуждаться таким образом. Да, участники СВО сейчас являются новой вехой истории, но нужно ли это делать за счет чьей-то памяти? Я не имею права отвечать на этот вопрос. Это право нужно заслужить, заслужить авторитетом, знаниями, исследованием, в конце концов, а уже потом говорить свое «я».
Почитайте про «скверный» храм в Екатеринбурге, я там был и видел, как приезжали знаменитые артисты и говорили мне, что здесь надо сделать. Только проблема в том, что после этого они вернулись в Москву, а мне жить дальше в этом городе. Схожая ли здесь ситуация? Частично, только она касается культурной части России. Для многих людей Михаил Круг является человеком значимым.
Не происходит ли перекос в воспитании молодежи в сторону памяти погибших в СВО путем уничижения, нивелирования памяти о деятелях культуры? История народа, память народа должна быть всеобъемлющей, а не однобокой.
Павел Устинов, актер «Нового театра», участник СВО:
— Я знаю, что там слушают многих — и Михаила Круга в том числе. Поэтому я считаю, что эта мемориальная доска должна остаться на своем месте. По какой причине она не может висеть рядом с памятными досками участникам СВО, если и Михаил, и ребята — выпускники этого училища? Правильно? Хотя само месторасположение и расстояние между памятными знаками должно остаться на усмотрение руководства.
Какую музыку там слушают еще? Сложно сказать за все подразделения. «Касту»... Какую-то попсу. «Зверей». А если из Круга, могу вспомнить «Владимирский централ».
Я даже могу продолжить! «Владимирский централ, ветер северный!»