«Память народа не должна быть однобокой»: участники СВО рассказали, слушают ли там Михаила Круга

— Считаю, что погибшим ребятам надо ставить отдельный памятник. Сделать Аллею Героев! А со стен колледжа все снять. Не люблю шансон и ни разу не слышал, чтобы его пели на фронте.

Скажу проще: вот я до мобилизации работал в училище имени Митрофана Борисовича Грекова. Вы, наверное, знаете такого живописца, чьим именем названа Студия военных художников. И у нас учился Никас Сафронов. Который периодически туда приезжает, устраивает конкурсы, дарит студентам подарки, в том числе денежные. Вот ему бы такую доску! Актеру... — да, можно. Участникам СВО!

А этот исполнитель пел бандитские песни. Для бандитов пел и бандитами убит. Но разве это круто? Ну, согласитесь? А дети, студенты, смотрят — о, Михаил Круг! — и сидят, слушают его шансон. Есть чем гордиться, называется?

Лучше бы повесили табличку, что в этом колледже учился какой-нибудь великий педагог. Великий мастер. Такие-то художники. Вот кого нужно прославлять.

А имена героев СВО не надо на стены вешать! Чтобы каждый день ходить — и видеть... Как какой-то мемориал. Как кладбище. Сделайте почетную аллею! Чтобы там таблички стояли. Гравированные. Или просто печати. С цветами, с клумбами. И назовите Аллеей памяти!

Не надо делать из этого учебного заведения какое-то посме... Как у Брежнева медали. А то там сейчас всего натыркают, и вообще будет безобразие.

Там надо устраивать экскурсии. Ребята, а вы знаете, что наш колледж окончил вот такой актер? Чтобы студенты понимали: ага, если он у нас учился, значит, нужно быть таким же. Стремиться, развиваться и прочее. А не сидеть с гитарой и петь шансон!

Александр Хвостов, актер Свердловского государственного академического театра драмы, участник СВО: