Незадолго до вторжения ВСУ в одном из храмов под Суджей заплакала икона Богородицы

Приграничные храмы Курской области продолжают переживать самые страшные времена. Их грабят, сжигают и обстреливают дронами, а лики и мощи святых оказываются в ЕС и на украинских рынках. Между тем в Сети обнаружилось свидетельство, что за год до оккупации в селе Замостье Суджанского района вдруг заплакала икона Богородицы. «К хорошему или к плохому?» — переживали жители. Но сейчас ответ очевиден...
От села Замостье до Суджи всего четыре километра. Оно маленькое, но важное, потому что находится вблизи всех ключевых дорог и транспортных артерий. В 43-м его освобождали от фашистов, а теперь от ВСУ.
А еще здесь стоял большой храм Преображения Господня.
«Белоснежный, в голубой оправе, — писали местные. — Такую красоту еще поискать!»
Что с ним сейчас — по-прежнему непонятно, потому что населенный пункт оказался под контролем противника, а телефоны собора тревожно молчат. Однако доподлинно известно, что позапрошлым летом здесь было явлено большое чудо.
«Сегодня, в престольный праздник, на Замостье замироточила икона Божией Матери», — сообщается в паблике «Суджа VK» 19 августа 2023 года.
И ниже — фото: Богородица и реки слез.
Это было на то самое Преображение... Или, как его еще называют, Яблочный Спас. День, когда, согласно писанию, Христос поднялся на Фавор и дал понять, что имеет власть и над жизнью, и над смертью.
«Это ответ Бога на молитвы, — убеждали себя верующие. — Мне кажется, бояться не нужно. Это говорит о том, что Господь слышит наши молитвы. Необязательно, что если икона мироточит, — это к войнам, катаклизмам».
Хотя многие понимали: это не к добру!
«Предвестие чего-то… — писал житель Суджи по имени Роман. — Ну уж явно икона заплакала к нехорошему!»
«К беде, — считает Наталья. — Но мы будем надеяться на лучшее. Бог нам всем в помощь».
А кто-то просто ставил смайл в виде рук и просил «Господи, сохрани и помилуй!»
Страшнее всего, что некоторых давно нет в Сети, но хочется верить, что они живы…
Тем временем жители приграничья сообщают, что такое было и в Курске. Например, 10 декабря 2023 года в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии замироточили сразу четыре лика. Плакал святой Николай. Плакала чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», а на противоположной стене — икона равноапостольной княгини Ольги и икона Божией Матери «Троеручица». Явление было замечено сразу после прочтения акафиста, а миро текло так обильно, что стекало прямо по стенам.
«Что это? Что нас ждет? Господи, прости», — вопрошали прихожане.
А немногим ранее миро выступило на иконе Иоанна Предтечи в Никитском храме. Он находится в центре. Там часто отпевают воинов, погибших на СВО.
Напомним, что в сентябре этого года в РПЦ назвали число церквей, которые были повреждены ВСУ в Курской области.
«В храме Рождества Христова в селе Большое Солдатское выбиты окна, посечен осколками фасад здания, — говорилось в заявлении. — Храм Рождества Христова в селе Уланок выгорел внутри, разрушены купола, колокольня».
До этого сообщалось, что украинские военные атаковали Горнальский мужской монастырь (уходящим монахам палили прямо в спину), разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района и обстреляли Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское-Поречное Суджанского района.
И это только часть списка!
Важный момент: пытаясь спастись, священники спасали и реликвии. Забирали с собой иконы и частицы мощей! «Они могут разрушать храмы, — говорил один из батюшек, — но разрушить нашу православную веру, возможность помолиться Богу — невозможно...»