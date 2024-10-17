Незадолго до вторжения ВСУ в одном из храмов под Суджей заплакала икона Богородицы

Это было на то самое Преображение... Или, как его еще называют, Яблочный Спас. День, когда, согласно писанию, Христос поднялся на Фавор и дал понять, что имеет власть и над жизнью, и над смертью.

«Это ответ Бога на молитвы, — убеждали себя верующие. — Мне кажется, бояться не нужно. Это говорит о том, что Господь слышит наши молитвы. Необязательно, что если икона мироточит, — это к войнам, катаклизмам».

Хотя многие понимали: это не к добру!

«Предвестие чего-то… — писал житель Суджи по имени Роман. — Ну уж явно икона заплакала к нехорошему!»

«К беде, — считает Наталья. — Но мы будем надеяться на лучшее. Бог нам всем в помощь».

А кто-то просто ставил смайл в виде рук и просил «Господи, сохрани и помилуй!»

Страшнее всего, что некоторых давно нет в Сети, но хочется верить, что они живы…

Тем временем жители приграничья сообщают, что такое было и в Курске. Например, 10 декабря 2023 года в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии замироточили сразу четыре лика. Плакал святой Николай. Плакала чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», а на противоположной стене — икона равноапостольной княгини Ольги и икона Божией Матери «Троеручица». Явление было замечено сразу после прочтения акафиста, а миро текло так обильно, что стекало прямо по стенам.

«Что это? Что нас ждет? Господи, прости», — вопрошали прихожане.