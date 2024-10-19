«Кушай, мой мальчик, пока твои зубки не превратились в клыки»: кого из наших артистов по незнанию могут назвать квадробером?

Тренд изображать животных заставил вспомнить всеми любимые фильмы. А ведь были у нас «Бременские музыканты», где что ни герой, то зверь. Была «Красная шапочка», где бедная девочка зачем-то идет в лес и умиляет там всех волков. Да та же «Синяя птица», в которой роль птахи достается балерине Надежде Павловой! Или это другое? Кого из актеров сейчас бы назвали квадробером? И какие сцены давно стали классикой?





Рина Зеленая, черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино»





Неподражаемая миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и болтливая домработница в «Подкидыше». Каких только ролей не было у Рины Зеленой, но эту помнят все!





В середине 70-х она играет черепаху Тортиллу в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино», где исполняет романс «Затянулась бурой тиной...»





Говорят, когда ей предложили эту роль, она первым делом спросила, нужно ли влезать в панцирь. А когда ей сказали, что нет, она будет носить элегантную накидку и пенсне, произнесла: «Значит, будем валять дурака. Это мне нравится!»





Как вспоминал актер Дмитрий Иосифов, во время съемок Зеленая страшно боялась утонуть, потому что ей предстояло сидеть в кресле на большом бутафорском листе, и требовала доказать, что он крепкий. Для чего на нем пришлось собрать аж 20 артистов.





«Вот я уже и черепахой была, — шутила легенда. — Вижу, что человеческой роли не дождаться, и согласилась».