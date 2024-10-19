«Кушай, мой мальчик, пока твои зубки не превратились в клыки»: кого из наших артистов по незнанию могут назвать квадробером?

Тренд изображать животных заставил вспомнить всеми любимые фильмы. А ведь были у нас «Бременские музыканты», где что ни герой, то зверь. Была «Красная шапочка», где бедная девочка зачем-то идет в лес и умиляет там всех волков. Да та же «Синяя птица», в которой роль птахи достается балерине Надежде Павловой! Или это другое? Кого из актеров сейчас бы назвали квадробером? И какие сцены давно стали классикой?
Рина Зеленая, черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино»
Неподражаемая миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и болтливая домработница в «Подкидыше». Каких только ролей не было у Рины Зеленой, но эту помнят все!
В середине 70-х она играет черепаху Тортиллу в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино», где исполняет романс «Затянулась бурой тиной...»
Говорят, когда ей предложили эту роль, она первым делом спросила, нужно ли влезать в панцирь. А когда ей сказали, что нет, она будет носить элегантную накидку и пенсне, произнесла: «Значит, будем валять дурака. Это мне нравится!»
Как вспоминал актер Дмитрий Иосифов, во время съемок Зеленая страшно боялась утонуть, потому что ей предстояло сидеть в кресле на большом бутафорском листе, и требовала доказать, что он крепкий. Для чего на нем пришлось собрать аж 20 артистов.
«Вот я уже и черепахой была, — шутила легенда. — Вижу, что человеческой роли не дождаться, и согласилась».
Владимир Толоконников, Шариков в «Собачьем сердце»
Не обошлось без такой роли и в багаже Владимира Толоконникова, который в 1988 году снялся в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Картину показали в 32 странах мира и включили в список 100 лучших лент ХХ века.
По сюжету пес Шарик бродит в поисках еды по послереволюционной Москве, мысленно ругает повара, который обварил ему бок, и размышляет о смысле жизни. Пока не оказывается возле магазина «Главрыба», где его подбирает профессор Филипп Преображенский. Мужчина кормит его колбасой, приводит домой и делает объектом своих экспериментов, в ходе которых собакен становится человеком.
Как вспоминали в команде, режиссер поставил почти невыполнимую задачу: претендент на роль пса должен иметь большой лоб и оттопыренные уши. Но таких «красивых» не имелось. Поэтому, когда ему вдруг показали снимок неизвестного актера из Алма-Аты, фотография вызвала у него восторг.
«Да это же Шариков!» — воскликнул Бортко. А после первой встречи не мог поверить своим глазам: «В кабинете за столом сидела собака в галстуке».
Владимир Басов, Худой Волк в «Красной шапочке»
А теперь про волков. Помните знаменитую песенку «Травка, цветы-незабудки, мама печет пирожки: «Кушай, мой мальчик, пока твои зубки... Пока твои зубки, зубки, зубки, зубки... не превратились в клыки»?
Да, это он! Обворожительный Владимир Басов в фильме «Про Красную Шапочку» (1977 год). Картина получилась яркая, психоделичная, а самое главное, она до сих пор заставляет думать, как же так вышло...
Почему мама отправляет маленькую девочку в дремучий лес? Почему волк кушает бабушку, а с Шапочкой продолжает играть? И почему она верит первому встречному? Эти вопросы остались без ответа.
Кстати, самой Шапочке (вернее, исполнительнице ее роли Яне Поплавской) Волк явно не нравился, потому что Басов находился в депрессии. А нужно же было играть, взаимодействовать! Однако результат превзошел все ожидания. Пересмотрите, не пожалеете! Это веселый, умный и очень добрый фильм.
Александр Баширов, Кот Бегемот в сериале «Мастер и Маргарита»
Ну и куда же без шикарного Александра Баширова, который сыграл кота Бегемота в сериале «Мастер и Маргарита»!
«Ну вот кот... — рассуждал в одном из интервью режиссер картины Владимир Бортко. — Кот должен быть толстым. Там написано: толстый кот! А ничего подобного! Какой он внутри — гораздо важнее, чем то, какой он снаружи. Это абсолютный хулиган. Кот, который может сотворить все что угодно. И я очень рад, что Саша согласился сыграть эту роль».
Лента вышла в 2005 году и вызвала целый ряд критических отзывов в духе «Как впечатления? Никак. Фильм пустой, как фантик от конфеты» и «Кота делали вручную», однако зрители думали иначе.
«Просто уматный (потрясающий. — Примеч. Daily Storm)! — писали люди.
«Отличный кот: наглый, нахальный, самовлюбленный, самоуверенный. А главное, непосредственный!»