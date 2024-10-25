«Игорь, помни, я тебя не брошу!»: житель Курской области просит передать попавшему в плен брату, что его обязательно спасут

Житель Курской области Юрий Б. продолжает разыскивать своего старшего брата Игоря. По словам мужчины, его могли вывезти в Суджу, чтобы держать как пленного. Поэтому он просит власти о «зеленом коридоре». Это длится третий месяц, люди могут не выжить!





Юрию Б. 69 лет, а его брату 76. Они родились в семье военного и большую часть жизни провели в Риге, а уже в зрелом возрасте перебрались в Курскую область. Красиво, спокойно, думали они. Если покупать дом, то здесь.





Сначала поселились в Плехово. Это рядом с Суджей. После чего Юрию приглянулся город Тим к востоку от Курска.





«Есть три города: Тим, Рим и Иерусалим! — горько шутит он. — Ну а брат так и остался в приграничье, где делил кров со своими кошками и собакой».





Все изменилось 6 августа 2024 года, когда в Суджанском районе вдруг зазвучали выстрелы. Поначалу братья были на связи, Юрий просил Игоря срочно собрать документы и ждать его приезда. Но через два дня пропала и она.