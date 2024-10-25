«Игорь, помни, я тебя не брошу!»: житель Курской области просит передать попавшему в плен брату, что его обязательно спасут

Житель Курской области Юрий Б. продолжает разыскивать своего старшего брата Игоря. По словам мужчины, его могли вывезти в Суджу, чтобы держать как пленного. Поэтому он просит власти о «зеленом коридоре». Это длится третий месяц, люди могут не выжить!
Юрию Б. 69 лет, а его брату 76. Они родились в семье военного и большую часть жизни провели в Риге, а уже в зрелом возрасте перебрались в Курскую область. Красиво, спокойно, думали они. Если покупать дом, то здесь.
Сначала поселились в Плехово. Это рядом с Суджей. После чего Юрию приглянулся город Тим к востоку от Курска.
«Есть три города: Тим, Рим и Иерусалим! — горько шутит он. — Ну а брат так и остался в приграничье, где делил кров со своими кошками и собакой».
Все изменилось 6 августа 2024 года, когда в Суджанском районе вдруг зазвучали выстрелы. Поначалу братья были на связи, Юрий просил Игоря срочно собрать документы и ждать его приезда. Но через два дня пропала и она.
«Я бросился в Плехово! — вспоминает наш собеседник. — Где-то ехал, где-то шел пешком. Но туда уже было не зайти! Я увидел оккупантов и пошел обратно».
Сыграло и то, что по пути в село ему встретились срочники, которые плохо знали местность, и он помог им выбраться. Пацаны. Мальчишки! Ну как оставишь?
Как выяснится позже, каждого из них можно назвать героем. В момент эвакуации ребята помогали мирным жителям перебраться через реку Псел.
А вот что с братом — до сих пор неизвестно.
«Есть информация, что всех мужчин из Плехово, Заолешенки и других сел собрали и увезли в Суджу, где держат в местном интернате, — говорит Юрий. — Недалеко бетонный завод. Возможно, их заставляют делать укрепления, а стариков, женщин и детей держат для обмена пленными».
«И таких мест может быть больше, — считает он, — потому что противник неглуп и прекрасно понимает, что наши никогда не будут бить по своим».
Можно ли сказать, что там концлагерь?
«Я думаю, что это он и есть, — отвечает Юрий. — Ну вот представьте, что вас держат в каком-то месте, где ни условий, ни еды. Конечно, в репортажах иностранных корреспондентов показывают, как людям раздают тушенку, но мне кажется, что это больше для картинки».
То есть это настоящий режимный объект, восклицает мужчина. Хотя подчеркивает, что все-таки надеется на милосердие и человечность.
Что могло бы стать выходом? Тот самый «зеленый коридор», о котором он хочет написать не только курским властям, но и непосредственно Владимиру Путину.
«А собрать подписи не проблема, — рассуждает Юрий. — Подъеду к администрации Суджанского района (она находится в Курске. — Примеч. Daily Storm) или любому пункту по выдаче гуманитарной помощи. Там всегда очереди. Кто откажет?»
Интересно, что 6 августа мужчина был в военкомате. Вот он я, забирайте:
«Я нестарый, я патриот. Я сын, внук и правнук офицера (прадед Юрия служил в царской России)».
Но ему сказали, что возраст, и предложили стать волонтером. Чем он и занимается, помогая беженцам. Многодетным мамам, инвалидам… Люди знают: Юра с ними.
Найти бы еще брата, мечтает он!
«А что бы вы ему сказали, будь у вас такая возможность? — спрашиваем мы. — Ну ведь все бывает! Вдруг ему это покажут?»
«Игорю? — оживает мужчина. — Игорь... Брат мой! Мой родной человек! Ты меня знаешь: я тебя не оставлю! Я маме обещал, что никогда тебя не брошу.
Помни, что ты не один! Нас двое, и я сделаю все, чтобы тебя вытащить. Ничего не бойся и будь уверен: я тебя спасу!»