Член-корреспондент Российской академии художеств Юрий Сивачев рассказал, как проходит его третий год на СВО. Деятеля искусств мобилизовали в звании младшего сержанта. Около месяца он проходил обучение на полигонах в артиллерийском подразделении. После чего был зачислен в Первую фронтовую творческую бригаду, созданную на базе Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Его работы экспонируются в крупнейших музеях страны.
— Юрий, добрый день! Расскажите, как проходит ваша служба?
— Я служу в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа в составе Первой фронтовой творческой бригады. Работаю над созданием серии полотен «Герои нашего времени». Сегодня с утра получил сообщение от героя одной из своих картин, с которым не было связи несколько месяцев. Это боец, с ним мы познакомились еще в начале СВО. Он пишет: «Юра, привет, это я, Камаз, у меня все хорошо!» Для меня это большое счастье!
— А как вы там оказались? За ленточкой?
— Это было в октябре 22-го. Я работал преподавателем в Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова. Пришла повестка о мобилизации. Причем явиться надо утром, а на часах было пять вечера. Что делать? Я прерываю лекцию. Сообщаю на работе, что ухожу на фронт и мне нужно время, чтобы купить вещи. За два часа с женой покупаем все необходимое.
— И куда вас отправили?
— Отправили в артиллерию, где я изучал устройство гаубиц Д-20 и Д-30. Как устроено орудие и прочее. А однажды я иду по полигону и вижу, как ребята измеряют точность попадания выстрела в цель, которая находится на расстоянии 10 километров. Я остановился. Говорю: «Скажите координаты». И буквально за две минуты определяю, как их скорректировать. Плюс-минус два метра.
Ребята посмотрели, удивились и говорят: «Будешь у нас вычислителем».
И только я начал это изучать, как в ноябре выходит приказ о создании фронтовых творческих бригад, в одну из которых нужен художник.
Меня нашли и перевели в Первую фронтовую творческую бригаду Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Дали день отпуска. Я собрал свой этюдник, взял картонки, и вот я — на фронте в составе бригады!
Бригада уникальная. В ее составе артист театра «Современник» Евгений Павлов. Солист московского театра «Новая опера» Саша Тюпа. Он был пулеметчиком! Помните то видео, на котором он прямо в казарме поет «Смуглянку»? Экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин.
— Расскажите, как рождаются ваши работы?
— Портреты героев рождаются на передовой в окопах и блиндажах. Затем по этюдам и зарисовкам создаются полотна, посвященные событиям СВО.
При создании картины «Молебен штурмовиков» я обратился к батюшке, чтобы он меня благословил. Ведь все бойцы, портреты которых я написал, — живы. На картине изображено подразделение штурмовиков, очень хотелось, чтобы они все вернулись домой.
А вообще, каждая работа — это переживание. У меня часто спрашивают: а какую вы считаете лучшей? Но как я могу что-то выделить, если это часть меня?
Там, в окопах или блиндажах, в основном пишу на картоне или оргалите формата 25х35. Это очень удобно. Собрал с десяток работ, положил в пакет и повез. Потому что, когда на тебе бронежилет, каска и вооружение, нести еще и холсты — это нереально.
Хотя такой опыт есть. Как-то раз я взял холст 40х50. Думаю, ну я же художник. И чего? Порвали этот холст!
— Вы сказали, что все, кого вы пишете, — живы, а может, у вас дар?
— Вы знаете, я человек православный. Меня крестили. Я верю, что о чем бы человек ни подумал, о чем бы он ни помолился, то и случается.
— То есть все с посылом!
— Именно. С молитвенным посылом! И, может быть, я, сам того не подозревая, общаюсь с его ангелом-хранителем. Я не знаю, как это назвать, что они все живы! Судьба, удача или стечение обстоятельств. Но мне кажется, что Создатель рядом и к каждому приставил ангела, а я это увидел и отразил.
— Как говорят, пути Господни...
— На моих картинах есть священники. Например, батюшка, с которым мы познакомились в зоне СВО. Мы с ним общаемся, дружим, он мне много в чем помогает, поэтому его портрет всегда экспонируется рядом с «Молебном штурмовиков». Есть портрет священника, который благословлял моего брата.
Но надо видеть, как там проходят службы! Помню, один парень говорит: «Батюшка, покрести, вдруг не вернусь?» — Возвращается!
Такие моменты просто рвут душу. Верующий ты, не верующий — мы все ходим под Богом.
— А почему «Герои нашего времени»?
— Проект «Герои нашего времени» я начал в конце 2022 года. Потому что для меня наши бойцы — все герои и наши современники. У одного из моих героев позывной Адвокат. Я спрашиваю, а кем ты был до мобилизации? Юристом. Пришел сам, без всяких повесток. Закрыл свой бизнес и поехал защищать Родину. Угрюмый, с бородой... Он сейчас артиллерист!
Я говорю: «А где вы живете? Где у вас стоят палатки?»
Какие палатки! Под машинами спим. Пришел приказ — выехали на позиции. Отработали. Сменили место.
— В каких музеях страны можно увидеть ваши картины?
— Их пять. В Музее истории Донского казачества (г. Новочеркасск), в Центральном музее Вооруженных сил РФ (г. Москва), в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург), в Калининградском областном историко-художественном музее (г. Калининград), в Центральном военно-морском музее (г. Санкт-Петербург), в собраниях Российской академии художеств.
— Вы говорили, что писали даже в окопах, а самое опасное место, где вам приходилось работать?
— Ну, в основном это «желтая» и «зеленая» зоны. Потому что в «красную» уже не пускают. Кругом дроны, разведчики, прилеты. Там это невозможно! Этюдник поставил — решат, что это вычислительный прибор, и снайпер тебя тут же уберет!
— Считаете ли вы важным патриотическое воспитание ?
— Я вспоминаю свое детство! Мне 12-13 лет. У нас сельская школа, самый большой класс четыре человека. Нас натаскивают по всем предметам. Биология, химия, литература, математика, геометрия, черчение. Свой огород во дворе школы. Однажды нам прислали учебник истории за шестой класс под редакцией фонда Сороса. Открываем параграф про Курскую битву, а там всего 20 строчек. Зато про высадку союзных войск аж две главы! Поэтому мы учились по изданию 1986 года, где про эту битву написано столько, что я до сих пор знаю все ее детали.
Кстати, из нашего села вышло семь героев Советского Союза! Семь!
Один из моих дедушек был связистом, другой — дошел до Кенигсберга и служил в артиллерии. Вот чем надо гордиться! Своей историей!
— Как вам удается достичь такой фотографической достоверности?
— Это не объяснить. Вот пишу, к примеру, как бойцы отдыхают возле костра и вспоминаю, как я с ними рядом сидел, наши разговоры.
Тут главное искренность! Иногда смотрю на свои картины и думаю: а представлял ли я, что она будет висеть в музее? Я, писавший ее в каморке? В бушлате и варежках?
Как был мороз и краски не высыхали. Как у меня закончились картонки, и ребята пилили мне оргалит, а музыкант Андрей Решетин приносил кофе, чтобы я согрелся, и играл мне на скрипке.
Я пишу — а он играет!
Пройдет какое-то время, и люди скажут: «Да, это было правдой».
— Вы пишете только портреты бойцов или и мирных тоже?
— У меня есть работа, посвященная выступлению Первой фронтовой творческой бригады перед мирными жителями. Там дети, бабушки, дедушки... Все — жители освобожденного поселка, куда мы приезжали с концертом.
Выступление проходило на улице, где поставили старые клубные стулья. Там на заднем плане сидит бабушка, которая потеряла сына и мужа. Она не поднимает глаза, потому что в них слезы…
Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен гордиться тем, что он россиянин!
Гордиться своей историей. Гордиться подвигами предков и сражениями, которые мы выиграли.
С нами Бог!