А вообще, каждая работа — это переживание. У меня часто спрашивают: а какую вы считаете лучшей? Но как я могу что-то выделить, если это часть меня?

Там, в окопах или блиндажах, в основном пишу на картоне или оргалите формата 25х35. Это очень удобно. Собрал с десяток работ, положил в пакет и повез. Потому что, когда на тебе бронежилет, каска и вооружение, нести еще и холсты — это нереально.





Хотя такой опыт есть. Как-то раз я взял холст 40х50. Думаю, ну я же художник. И чего? Порвали этот холст!

— Вы сказали, что все, кого вы пишете, — живы, а может, у вас дар?

— Вы знаете, я человек православный. Меня крестили. Я верю, что о чем бы человек ни подумал, о чем бы он ни помолился, то и случается.

— То есть все с посылом!

— Именно. С молитвенным посылом! И, может быть, я, сам того не подозревая, общаюсь с его ангелом-хранителем. Я не знаю, как это назвать, что они все живы! Судьба, удача или стечение обстоятельств. Но мне кажется, что Создатель рядом и к каждому приставил ангела, а я это увидел и отразил.

— Как говорят, пути Господни...

— На моих картинах есть священники. Например, батюшка, с которым мы познакомились в зоне СВО. Мы с ним общаемся, дружим, он мне много в чем помогает, поэтому его портрет всегда экспонируется рядом с «Молебном штурмовиков». Есть портрет священника, который благословлял моего брата.